Luka Doncic ganha posições na corrida ao MVP da NBA

Luka Doncic ganhou posições na nova atualização da corrida para o prêmio de MVP da temporada 2024/25 da NBA. A semana de jogos foi menor em relação as outras, devido ao cronograma da fase eliminatória da Copa, mas não deixou de contar com mudanças e novidades. A liga anunciou seu novo top-10 para a principal premiação da campanha, nesta sexta-feira (13).

O armador do Dallas Mavericks é quem deu o maior salto entre os craques que já estavam lá. Afinal, na semana passada, o camisa 77 era o oitavo colocado da lista, e agora é o sexto. Uma mudança interessante para o astro, que foi eliminado pelo Oklahoma City Thunder na Copa, não teve grande atuação e ainda assim subiu. Ele só volta a jogar no domingo (15), em duelo com o Golden State Warriors.

Mais acima, outra mudança. Shai Gilgeous-Alexander assumiu o terceiro posto. O astro do Oklahoma City Thunder deixou Jayson Tatum do Boston Celtics para trás. O armador foi o destaque da equipe contra Dallas no começo da semana, anotando 39 pontos. Por outro lado, o ala celta não jogou essa semana. Afinal, ficou de fora da vitória de Boston sobre o Detroit Pistons ontem. Assim, perdeu uma posição na corrida para o MVP de 2024/25 da NBA.

Em suma, o resto do top-6 segue igual. Nikola Jokic do Denver Nuggets é o líder a algumas semanas. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, o persegue na segunda posição. Para o sérvio, a vitória nesse ano representaria o quarto prêmio de Jogador Mais Valioso, o que apenas outros cinco atletas alcançaram. Do mesmo modo, o grego tenta ser o décimo atleta a receber três MVP em sua carreira.

Karl-Anthony Towns, do New York Knicks, segue na quinta posição. Ele e seu time perderam para o Atlanta Hawks na Copa da NBA, mas isso não afetou sua posição.

Aliás, a outra grande novidade da lista vem justamente de Atlanta. Afinal, Trae Young está na corrida agora. O armador que nesse meio tempo, liderou a vitória do Hawks sobre o Knicks na Copa, agora é o décimo colocado da lista. Ele não foi listado na última semana. Vale citar que sua atual média de assistências é a maior de qualquer jogador da liga desde 1994/95.

Por fim, Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) também ganharam posições na lista. Afinal, o ala Franz Wagner do Orlando Magic, que ocupava a sexta posição, não está mais no top-10. O craque alemão sofreu grave lesão e vai ficar fora das quadras por pelo menos um mês. Então, isso levou Mitchell ao oitavo posto e Wembanyama ao nono.

Enquanto isso, Anthony Davis do Los Angeles Lakers se manteve na sétima posição. Ele até ultrapassou Wagner, mas perdeu posição pela subida de Luka Doncic.

Portanto, com a subida de Luka Doncic como grande novidade, a corrida para o MVP da NBA de 2024/25 foi atualiza. Assim, confira abaixo a lista final.

Corrida ao MVP

10. Trae Young

9. Victor Wembanyama

8. Donovan Mitchell

7. Anthony Davis

6. Luka Doncic

5. Karl-Anthony Towns

4. Jayson Tatum

3. Shai Gilgeous-Alexander

2. Giannis Antetokounmpo

1. Nikola Jokic

