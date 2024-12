Giannis Antetokounmpo projeta terceiro MVP da carreira

Duas vezes MVP da NBA em sua carreira, Giannis Antetokounmpo admitiu que sente falta de vencer o prêmio mais importante da temporada regular. Os últimos anos em que o grego levou o troféu foram 2019 e 2020. Agora, o astro do Milwaukee Bucks se disse pronto para voltar ao topo e lutar pelo terceiro título de melhor jogador e acredita que tem atuações melhores do que quando venceu pelas primeiras vezes.

“Neste ponto da minha carreira, tive uma conversa com meu irmão e disse: “cara, é louco para mim perceber que talvez eu nunca ganhe outro MVP da NBA”, disse Giannis Antetokounmpo em entrevista ao site Yahoo Sports. “Estou tendo anos melhores do que os anos em que ganhei. Mas, olha, a liga está evoluindo, os caras estão jogando muito, muito bem”.

Em seguida, o camisa 34 comentou que sente uma grande evolução em seu jogo. Além disso, Giannis destacou que agora é um jogador mais calmo, sem tanta pressa para resolver as jogadas em quadra.

“Sinto que, em termos de basquete, consigo ler as jogadas melhor agora”, revelou o astro. “Conheço melhor os meus pontos fortes em quadra em alguns momentos. Não estou tão apressado. Estou sendo mais calmo e controlado. Não sei se estou jogando melhor, mas vamos ver até o fim do ano”.

Assim, grego também acredita que está mudando seu jogo e que vai ter partidas em que tudo irá correr bem e em outras será preciso compensar de formas diferentes em quadra.

“Estou literalmente mudando meu jogo, e isso me dá uma descarga de dopamina enorme na cabeça, porque eu queria fazer isso há muito tempo,” contou o astro aos repórteres. “Agora, vão ter jogos em que não vou acertar nada. No último jogo, eu não acertei porcaria nenhuma. Mas neste jogo, acertei. Espero que no próximo eu consiga acertar ainda mais.”

Por fim, Antetokounmpo voltou a falar sobre como mais um título de MVP significaria para seu legado na NBA. Nesse sentido, a estrela do Bucks também citou seus filhos e o desejo de que eles vejam o pai conquistar esse prêmio.

“Se eu tivesse a chance de ganhar o MVP, com certeza me emocionaria até as lágrimas. Não estou dizendo isso como clickbait. Eu estou dominando agora”, afirmou Giannis. “Não me lembro da última vez que enterrei em alguém. Então, estou tentando escolher os meus momentos e dominar o jogo mentalmente. E se eu conseguir [vencer de novo], vou chorar. Meus filhos também poderão me ver vencer.”

Antetokounmpo vem sendo o destaque da recuperação do Milwaukee Bucks na temporada da NBA. O grego vem atuando em grande nível e lidera a liga em média de pontos por partida com 32.6, esse também vem sendo o melhor ano da carreira do jogador neste quesito. Contudo, o astro também brilha nos rebotes, somando 11.6. Na corrida mais recente pelo MVP, Giannis aparece na segunda colocação, atrás apenas de Nikola Jokic.

Publicidade

