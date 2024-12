NBB: Time de futebol pode tirar Bauru do seu ginásio

Time tradicional do NBB, o Bauru Basket pode ficar sem seu atual ginásio, o Panela de Pressão. Isso porque o Noroeste, time de futebol que disputa a série A1 do Campeonato Paulista e é dono do local, pode tirar a equipe pedira solicitação para saída da equipe de basquete.

Dessa forma, o processo está na terceira Vara Cível de Bauru, no interior de São Paulo, e cobra R$121 mil. O valor é referente a três parcelas completas, duas parciais e multas por atraso no aluguel devido pelo time de basquete. A ação foi protocolada na quarta-feira. Nela, o Noroeste acusa o Bauru Basket de pagar apenas parte do combinado (cerca de R$ 29 mil) em julho e agosto. Ademais, o time não teria quitado os meses de setembro, outubro e novembro.

Então, o Noroeste diz ter avisado time do NBB no fim de agosto sobre os atrasos e alertado sobre uma ordem de despejo. Segundo o clube, o Dragão teria 90 dias para sair, conforme o contrato.

O ginásio Panela de Pressão fica anexo ao estádio Alfredo de Castilho, onde o Noroeste joga. Além disso, o local passa por reformas para o Paulistão de 2025, após 14 anos fora da competição.

A equipe da elite do basquete nacional usa o Panela de Pressão como sua casa desde que voltou às atividades, ainda nos anos 2000. Aliás, o Bauru está em quarto lugar no NBB e chegou a jogar no ginásio na semana passada, quando venceu o time do Pato.

O que diz o Bauru Basket?

Sobre a situação, a diretoria emitiu uma nota esclarecendo.

“O Bauru Basket tomou conhecimento pela imprensa sobre a ação ajuizada pelo Noroeste em relação ao aluguel do ginásio Panela de Pressão. Como ainda não houve notificação oficial, os representantes jurídicos aguardam o recebimento do conteúdo para se posicionar. Reiteramos nosso compromisso de continuar cumprindo nosso papel. Seja representando Bauru no esporte de alto rendimento, seja formando atletas e cidadãos por meio dos nossos projetos esportivos e sociais”, ressalta a diretoria.

Assim, caso perca sua casa, o Bauru Basket teria de mandar os jogos em outro lugar na cidade. Como alternativa, surge o ginásio do SESI Bauru, time de vôlei da cidade. Embora o Dragão nunca tenha jogado lá, o ginásio comporta mais de 5 mil pessoas.

