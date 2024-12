NBB: Sifontes brilha e Botafogo vence Bauru na prorrogação

Em seu segundo jogo no NBB, o venezuelano Yohanner Sifontes liderou o Botafogo na vitória sobre o Bauru, nesta quarta-feira (18). No duelo realizado no Rio de Janeiro, o time da casa levou a melhor por 93 a 92, com direito a uma prorrogação. A partida teve a transmissão do Jumper Brasil. Com o triunfo, os cariocas encerram uma sequência de quatro derrotas. O Bauru, por outro lado, segue no quarto lugar.

Sifontes foi o cestinha da partida, com 37 pontos. Além disso, ele deu sete assistências e acertou cinco bolas do perímetro. Por outro lado, cometeu sete turnovers. Mas, no fim das contas, o mais importante foi o poder de decisão do venezuelano. Sifontes, aliás, anotou sete dos 14 pontos do Botafogo na prorrogação, sendo fundamental para o triunfo sobre o Bauru no NBB.

Já pelo Dragão, destaque novamente para Dontrell Brite. Cestinha da competição, o armador estadunidense foi o principal pontuador do Bauru (30 pontos). Além disso, o interminável Alex Garcia (44 anos) ficou perto do duplo-duplo: 20 pontos e nove rebotes.

Por fim, o Botafogo encerra o primeiro turno contra o Sesi Franca, na próxima segunda-feira (23), em casa. O Bauru, por sua vez, segue no Rio de Janeiro, onde vai enfrentar Flamengo (20/12) e Vasco (23/12). O duelo contra o rubro-negro, aliás, será exibido pelo Jumper Brasil, a partir das 20h.

No outro jogo do dia, o Paulistano surpreendeu o Brasília na capital federal. Com uma grande atuação de Kevin Crescenzi, o time paulista venceu por 102 a 87. O ala-armador, aliás, marcou 23 pontos. Além disso, converteu cinco arremessos do perímetro.

Assim, com o terceiro triunfo consecutivo, o Paulistano subiu para a décima colocação. Já o Brasília, grande surpresa da temporada, se mantém no terceiro lugar.

(5-12) Botafogo 93 x 92 Bauru (10-5)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Yohanner Sifontes 37 4 7 2 2 Augusto 16 8 1 1 0 Fred Thomas 10 4 1 1 2 Derick 10 4 0 0 0

Três pontos: 8-26 (31%); Yohanner Sifontes: 5-7

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Dontrell Brite 30 2 6 2 1 Gemerson 22 4 0 1 0 Alex Garcia 20 9 5 3 0

Três pontos: 9-27 (33%); Alex Garcia: 4-8

Classificação do NBB 2024/25

1- Minas: 13-2

2- Flamengo: 12-3

3- Brasília: 11-5

4- Bauru: 10-5

5- Pinheiros: 9-6

6- Vasco: 9-6

7- São Paulo: 9-6

8- Sesi Franca: 9-6

9- União Corinthians: 8-7

10- Paulistano: 7-8

11- Unifacisa: 7-9

12- São José: 7-9

13- Corinthians: 6-10

14- Pato: 5-10

15- Mogi: 5-11

16- Botafogo: 5-11

17- Caxias do Sul: 3-12

18- Fortaleza: 3-13

