Após Copa, NBA copia NBB mais uma vez com novo All-Star

Antes de tudo, é fato que o título deste texto contém ironia. É difícil imaginar que NBA copiaria o NBB para implementar a Copa ou as mudanças do All-Star Game. Ainda assim, não é engraçado que duas das principais medidas para recuperar audiência nos Estados Unidos tenham surgido primeiro no Brasil?

Primeiro, vamos entender o contexto das mudanças.

A NBA vem enfrentando uma grave queda de audiência. Desde 2012, o número de espectadores nos EUA caiu em 48%. Entre analistas, parte da culpa é a mudança no jogo, que passou a concentrar as jogadas ofensivas no perímetro. As jogadas plásticas e enterradas, desse modo, caíram consideravelmente.

No entanto, é fato também que o número de 82 jogos atrapalha. Tudo bem que esse número de partidas existe desde o final dos anos 60. Porém, as franquias têm descansado cada vez mais seus jogadores de olho nos playoffs. Como consequência: os torcedores não acompanham se os craques estão sem uniforme e no banco de reservas.

Para tentar resgatar a competitividade, veio a Copa da NBA.

O torneio foi anunciado em julho de 2023. A primeira edição aconteceu entre novembro e dezembro do ano passado. A sede do Final Four? Las Vegas. Isso mesmo, a Capital do entretenimento mundial. Portanto, unindo com a ideia de oferecer mais competitividade no meio da temporada, uma fórmula perfeita para resgatar torcedores.

Mas, espera aí. Onde surgiu a estratégia de adotar um torneio de intertemporada? Isso mesmo, no Brasil.

Em 2018, a LNB (Liga Nacional de Basquete) anunciou a Copa Super 8. Como formato da NBA, os oito melhores times do primeiro turno do NBB se classificam para a fase final. Em seis edições, foram três campeões: Flamengo, Sesi Franca e Minas.

E o All-Star?

A Copa NBA pode ter semelhanças (quem sabe, inspirações) na Copa Super 8. No entanto, pode ter sido também só uma coincidência. Mas, então, qual foi o caso do All-Star?

Novamente, vamos entender o contexto.

Como a temporada regular, o All-Star da NBA vem perdendo audiência nos últimos anos. A falta de rivalidades históricas, como Magic Johnson x Larry Bird, ou uniões inesperadas, como Michael Jordan e os Bad Boys de Detroit, afastaram telespectadores do evento.

Leia mais!

De início, a NBA decidiu deixar o sistema de conferências para ter os capitães. Entretanto, a audiência não acompanhou o esperado. Após alguns anos assim, o antigo formato voltou. Porém, novamente, o efeito não foi positivo.

A nova solução: uma estratégia usada no NBB.

O All-Star Game agora é um torneio. Os 24 jogadores que forem eleitos para o jogo festivo, serão divididos em três times. Isso será em um Draft prévio, que será feito em parceria com o canal TNT, que transmite a partida anualmente. Então, os ex-jogadores Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith, selecionarão os seus times.

Uma quarta equipe virá do Rising Stars, evento que costuma acontecer na sexta-feira do fim de semana do All-Star. Assim, o campeão do torneio entre jovens estrelas, terá a chance de disputar contra os melhores jogadores da liga em um mini torneio. Aliás, “GM” da equipe, será a também analista da TNT, Candace Parker, histórica jogadora da WNBA.

No Brasil, o formato é semelhante. Isso porque, ao todo, são 27 jogadores também divididos em quatro equipes. Duas delas, batizadas de times Brasil, somente com jogadores nascidos no país. O terceiro time, batizado Mundo. Por fim, como a NBA terá em 2025, um time de jovens estrelas.

Novamente, é difícil imaginar que a NBA tenha se inspirado no NBB para as mudanças na Copa e no All-Star. No entanto, é motivo de orgulho, certamente, ver que estratégias adotadas aqui no Brasil tenham sido implementadas na principal liga de basquete do mundo. Não o contrário.

