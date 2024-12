NBB: Veja a classificação atualizada e onde assistir jogos (16 a 21/12)

O Novo Basquete Brasil inicia sua nona semana, nesta segunda-feira (16), com briga por vaga na Copa Super 8 pegando fogo. Então, confira a classificação atualizada e saiba os horários e onde assistir aos jogos da semana do NBB do dia 16 ao dia 21/12. Neste período, o principal torneio de basquete nacional terá 14 partidas. Ao todo, 11 terão transmissões, com o Jumper Brasil sendo responsável por duas delas.

Nesta edição do NBB, o formato segue o mesmo. No entanto, ao contrário da última temporada, agora serão 18 times brigando pelo título. O atual campeão é o Sesi Franca. Isso porque faturou o tricampeonato em 2023/24.

Atualmente, o KTO Minas lidera o NBB com 13 vitórias e duas derrotas. Enquanto isso, o Flamengo é o segundo colocado com 12 triunfos, mas perdeu três confrontos. Completam o top-5: Bauru, Brasília e Vasco.

Publicidade

A temporada teve início no dia 12 de outubro. Portanto, o Novo Basquete Brasil iniciará sua nona semana da temporada 2024/25. Vale lembrar que esta é a 17ª edição do principal torneio brasileiro.

Então, confira a classificação atualizada e onde assistir aos jogos da semana do NBB, de 16 a 21/12.

Leia mais!

16 dezembro (segunda-feira)

Hora Partida Canal 19:30 Brasília x Pato Basquete YouTube NBB e UOL

17 de dezembro (terça-feira)

Hora Partida Canal 19:30 São José x Pinheiros YouTube NBB 20:00 Mogi x Corinthians ESPN 2

18 de dezembro (quarta-feira)

Hora Partida Canal 20:00 Botafogo x Bauru Jumper Brasil 20:00 Brasília x Paulistano YouTube NBB

19 de dezembro (quinta-feira)

Hora Partida Canal 19:30 Unifacisa x Fortaleza BC SporTV 2 19:30 Pato Basquete x São José YouTube NBB

20 de dezembro (sexta-feira)

Hora Partida Canal 19:00 Minas x Paulistano Sem transmissão 20:00 Flamengo x Bauru Jumper Brasil

21 de dezembro (sábado)

Hora Partida Canal 11:00 Brasília x São Paulo Disney + 16:00 Pato Basquete x Mogi Sem transmissão 17:00 Vasco x Sesi Franca YouTube NBB e TV Cultura 17:00 Caxias x Pinheiros Sem transmissão 19:00 União Corinthians x Corinthians YouTube NBB

Classificação NBB

Posição Time AP% J V D Saldo Pts 1 Minas 86.7 15 13 2 206 28 2 Flamengo 80.0 15 12 3 183 27 3 Bauru 71.4 14 10 4 23 24 4 Brasília 71.4 14 10 4 54 24 5 Vasco 60.0 15 9 6 43 24 6 São Paulo 60.0 15 9 6 22 24 7 Sesi Franca 60.0 15 9 6 45 24 8 Pinheiros 57.1 14 8 6 19 22 9 União Corinthians 53.3 15 8 7 -37 23 10 São José 46.7 15 7 8 2 22 11 Unifacisa 43.8 16 7 9 -28 23 12 Paulistano 42.9 14 6 8 38 20 13 Pato Basquete 35.7 14 5 9 -30 19 14 Corinthians 35.7 14 5 9 -20 19 15 Mogi 33.3 15 5 10 -120 20 16 Botafogo 26.7 15 4 11 -141 19 17 Caxias do Sul 20.0 15 3 12 -114 18 18 Fortaleza BC 18.8 16 3 13 -145 19

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA