“Anthony Edwards é um dos maiores ‘shows’ da NBA”, elege analista

Para Stephen A. Smith, Anthony Edwards é um dos grandes “shows” da NBA. Após a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Denver Nuggets, o comentarista da ESPN rasgou elogios ao ala-armador. O astro, aliás, terminou o jogo com 34 pontos, dez rebotes e oito assistências.

“Edwards é um dos maiores shows do basquete. E eu quero encorajar a NBA e todos os envolvidos a continuarem assistindo esse cara e colocá-lo em rede nacional, porque ele é alguém que impressiona. É um cara que voa, que é um problema para os rivais”, disse A. Smith no First Take.

A atuação de Edwards destacada pelo comentarista atrapalhou um jogo histórico de Nikola Jokic na NBA, O astro sérvio, afinal, marcou um triplo-duplo com 61 pontos, sendo o recorde pessoal do sérvio em pontuação. O ala-armador do Timberwolves, porém, forçou a prorrogação com um último quarto de alto nível.

“Você já viu como Edwards tem trabalhado seu arremesso na NBA? Você viu a evolução dele? Viu que ele marcou 13 pontos nos últimos seis minutos e 53 segundos do tempo normal? Cestas de três seguidas para deixar seu time na frente. Então, ele é o cara que aparece quando importa, que vai responder em algum momento”, seguiu.

O comentarista, assim, disse para a NBA se preparar aos shows de Anthony Edwards na NBA. Isso porque, graças ao poder de decisão do ala-armador, o analista enxerga o Timberwolves como um time perigoso na pós-temporada. Por enquanto, a franquia ocupa a sétima posição do Oeste.

“Quando falamos sobre quem devemos querer ver nesses playoffs da NBA, Edwards é o cara que quero ver o máximo possível. Olho para Minnesota: é um time que tem tamanho e sabe defender”, acrescentou o analista.

Para A. Smith, por fim, o sucesso do Timberwolves na NBA depende de Edwards. Assim, é necessário deixar a bola nas mãos dele.

“Anthony Edwards não é um armador. Não quero ele tomando todas as decisões, mas quero a bola nas mãos dele. Ele é o cara que você pode entregar a bola e dizer: ‘Me leva até lá”, completou o polêmico comentarista.

Na temporada da NBA, Edwards tem médias de 27.3 pontos, 5.8 rebotes e 4.6 assistências, além de 39.4% de aproveitamento dos três pontos.

