Carmelo Anthony é eleito para o Hall da Fama

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Carmelo Anthony será eleito ao Hall da Fama do basquete. A cerimônia acontece em 6 de setembro e o craque encabeça a lista de selecionados. Segundo o jornalista, ele já recebeu o aviso que estará entre os premiados durante a noite de gala.

Aposentado da NBA desde 2022, Carmelo Anthony será premiado por suas conquistas na liga e pela seleção dos EUA. Em sua carreira, ele tem dez seleções ao All-Star. Além disso, é o décimo maior pontuador da história da liga, com 28.289 pontos. Embora sem títulos no torneio dos EUA, ele venceu a NCAA por Syracuse em 2003, antes de ser a terceira escolha no Draft.

As conquistas de Carmelo até o Hall da Fama vão além da NBA e NCAA. Pela seleção dos EUA, afinal, ele alcançou três ouros olímpicos, em 2008, 2012 e 2016, um bronze em 2004, além do Torneio das Américas em 2007. Até Paris, aliás, ele detinha o recorde de mais ouros e mais pontos na história dos Jogos Olímpicos.

Publicidade

Os feitos de Carmelo Anthony no basquete garantem o reconhecimento de lendas do esporte. O vitorioso Pat Riley, que liderou títulos no Los Angeles Lakers e Miami Heat, cravou que o craque merece estar no Hall da Fama. Afinal, é um dos “grandes jogadores de todos os tempos”.

“Era um ala difícil de marcar, que sabia arremessar, tinha bom forte físico, era atlético. Carmelo Anthony carregou Denver por muito tempo, depois foi para New York. Sempre foi um jogador difícil de defender. Então, você precisava traçar um plano de jogo para ele todas as noites. Então, uma grande carreira”, afirmou Riley.

Publicidade

Leia mais!

Como técnico e depois como dirigente, Riley passou dificuldades com Carmelo Anthony no passado. De acordo com o veterano, inclusive, o ídolo do New York Knicks é um precursor no basquete, uma vez que já era capaz de realizar várias funções, como é visto hoje em dia.

“Do ponto de vista que chamam de alas, ele não era apenas isso. Ele podia jogar como ala, como ala-pivô. Naquela época, éramos mais presos às posições. No entanto, Carmelo Anthony podia atuar até como ala-armador. Hoje, ele jogaria até de pivô. É assim que o jogo evoluiu”, completou Riley.

Publicidade

Por fim, selecionado no Hall da Fama, Anthony receberá o prémio em 6 de setembro, na cerimônia em Massachusetts. Além do craque, Sue Bird, Dwight Howard, Maya Moore e Sylvia Fowles estão entre os indicados.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA