NBB: Com virada incrível, Corinthians supera Mogi Basquete

O Corinthians conseguiu uma virada incrível nos segundos finais para superar o Mogi Basquete por 72 a 70, na rodada desta terça-feira (17) do NBB. Jogando fora de casa, o alvinegro passou quase toda a partida atrás do placar, mas foi dominante no último quarto e conquistou a sexta vitória na atual temporada.

O grande nome da virada do Corinthians sobre o Mogi Basquete pelo NBB foi o pivô Lucas Cauê. Isso porque ele anotou 15 pontos dos seus 21 pontos somente nos dez minutos finais. Além disso, terminou a partida com três bolas do perímetro, sendo todas elas também no último quarto. O jogador ainda contou com sete rebotes e um toco, terminando como cestinha da partida.

No entanto, seu quase xará também foi importante no momento mais crucial do jogo. Afinal, Cauê Borges teve participação importante no período final e fez a cesta que sacramentou a virada e a vitória. O experiente ala terminou o duelo com dez pontos, sendo que oito foram no último quarto. Da mesma forma, contribuiu com cinco rebotes.

Publicidade

Ademais, outros dois jogadores contribuíram acima de dois dígitos. Destaque para americano Melvin Johnson, que foi uma das únicas boas notícias do Corinthians no primeiro tempo. Ele terminou o confronto com 14 pontos, sendo 12 na primeira etapa. Mas, no início do terceiro quarto, deixou a partida com problema na mão. Enquanto isso, Munford contribuiu com dez pontos.

Por outro lado, o Mogi, que dominou os 20 primeiros minutos, caiu de produção no segundo tempo. Jogando em casa, a equipe levou a partida ao intervalo com uma vantagem de 12 pontos. Barry e Lucas Josuel foram os principais responsáveis pela arrancada mogiana no primeiro período. No segundo, foi a vez do armador Gabriel Campos tomar as rédeas da partidas.

Publicidade

Leia mais!

Aliás, Campos também fez um ótimo terceiro quarto, liderando as ações ofensivas do Mogi e mantendo o time sempre à frene do placar. Como resultado, foi o cestinha da equipe com 18 pontos e seis assistências. Entretanto, Barry e Josuel caíram de produção na segunda etapa. Então, o jovem Gregate começou a aparecer. Ele foi o principal pontuador nos 20 minutos finais de jogo e terminou com 13 ao todo.

O Mogi, que levou a melhor contra a defesa do Corinthians em boa parte do duelo, começou a parar na marcação no último quarto. O Timão, por sua vez, evoluiu no quesito e encontrou as alternativas de Cauê e Borges para pontuar com frequência. Assim, conquistou o triunfo apenas no seu último ataque do jogo. Vale destacar que o time da casa venceu os dois primeiros quartos, enquanto os visitantes levaram a melhor nos dois seguintes. Nos dez minutos finais, o alvinegro fez 29 a 18.

Publicidade

Apesar do resultado, as duas equipes se mantém na mesma posição da tabela. O Mogi é o 15º, enquanto o Corinthians ocupa a 13ª posição.

Agora, o Mogi volta à quadra no próximo sábado (21), fora de casa, contra o Pato Basquete. O Corinthians retornar no mesmo dia, também longe de seus domínio, para encarar o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul.

(4-12) Mogi 70 x 72 Corinthians (6-9)

Mogi

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Gabriel Campos 18 1 6 1 0 Gregate 13 3 2 0 1 Lucas Josuel 10 2 0 0 1 Barry 9 7 1 2 0

Três pontos: 4-16 (25%); Bispo: 2-5

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Cauê 21 7 1 0 1 Melvin Johnson 14 4 1 1 0 Cauê Borges 10 5 1 1 0 Munford 10 5 2 0 0

Três pontos: 8-33 (24%); Lucas Cauê: 3-4

Publicidade

Outro jogo da rodada

(8-8) São José 76 x 77 Pinheiros (8-7)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Vieta 21 1 5 1 0 Douglas 16 10 1 2 0 Buiú 10 3 1 0 3 Leal 8 5 2 0 0

Três pontos: 8-26 (30%); Vieta: 3-6

Publicidade

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Djalo 16 5 1 2 1 Sloan 14 2 2 1 0 Jimmy 9 4 0 2 0 Agapy 9 9 0 1 3

Três pontos: 4-23 (17%); Djalo: 1-6

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA