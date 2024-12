Analista da NBA expõe crise entre Pelicans e Zion Williamson

A situação de Zion Williamson no New Orleans Pelicans é um dos pontos de interrogação da NBA no momento. A franquia apostou no jovem astro como referência do seu futuro, mas as suas constantes lesões “travam” o time. E, como resultado, uma ruptura parece cada vez mais provável. Segundo o analista Kendrick Perkins, da ESPN, as duas partes já vivem uma crise nos bastidores.

“As minhas fontes em Nova Orleans me falam que, a princípio, eles não estão alinhados. Nem um pouco. Eu nunca vou duvidar se um jogador está lesionado mesmo, mas isso é uma questão por lá. Para mim, se um atleta afirma que tem um problema, é isso. Ponto final. Mas, se você faz exames, as imagens precisam comprovar o relato”, contou o ex-pivô, sugerindo que o astro forja contusões.

Williamson chegou à liga como um talento geracional. Mas, aos poucos, a sua carreira se perdeu em comentários fora das quatro linhas. As lesões intensificaram o debate sobre a forma física do jogador. O seu peso, aliás, virou piada. A sua vida fora das quatro linhas, enquanto isso, se tornou cada vez mais discutida. Perkins crê que o ala-pivô precisa fazer uma reflexão sobre o papel do esporte em sua vida.

“A vida dos jogadores da NBA pode ser muito boa. Então, de vez em quando, você tem que questionar quais são as suas prioridades. Você ama basquete mesmo e, com isso, competir em quadra é o que quer? Ou tudo o que está interessado é aproveitar o que esse jogo pode oferecer fora de quadra?”, questionou o veterano.

Crítico

Zion Williamson e o Pelicans são um assunto recorrente nos comentários de Kendrick Perkins sobre a NBA. E, desde sempre, o analista tem uma posição forte sobre o ala-pivô. Que deixou clara, mais uma vez, em novembro. O jovem atleta só disputou seis jogos da temporada por causa de uma lesão na coxa esquerda. E, para o jogador aposentado, em síntese, o Pelicans está perdendo tempo.

“Houve um tempo em que brincavam com Anthony Davis, pois estava lesionado sempre. Então, precisamos chamar Zion de ‘pijamas’. O seu caso é ainda pior. Se esse time tem aspirações de ser campeão da liga, Zion não pode ser a referência da equipe. Afinal, ele nunca está disponível. Não pode contar com esse cara”, afirmou o campeão da NBA em 2008, pelo Boston Celtics.

O problema da relação entre o Pelicans e Williamson vai além dos problemas físicos, na visão de Perkins. A equipe decidiu ser dependente de um talento com que não se pode depender. “A questão não são as lesões de Zion, mas que ele sempre está contundido. Sempre. E, para competir por títulos, o seu principal jogador precisa ser alguém com quem pode contar”, concluiu.

Dispensa

A mais recente lesão de Williamson elevou os rumores em torno da sua permanência no Pelicans a níveis extremos. Afinal, pela primeira vez, se especulou sobre a dispensa do astro. O contrato entre as partes possui uma série de proteções e cláusulas, pois a condição física do atleta não inspira confiança. Segundo Shams Charania, da ESPN, a rescisão ainda não é a opção mais provável para o fim da relação entre as partes.

“Se quisesse dispensar Zion, o Pelicans poderia fazê-lo de graça agora. Mas não acho que seja algo que está em pauta no momento. Ainda. A equipe não tem planos para dispensá-lo e, assim, vai seguir apostando em seu talento. Eles querem explorar as alternativas e seguir buscando uma forma de tê-lo, por fim, saudável. Essa é a prioridade”, garantiu o jornalista.

