Site aconselha troca de Zion Williamson para o Bulls

Com diversos problemas e uma campanha ruim, o New Orleans Pelicans parece ser um time que passará por mudanças. Então, o site Fadeaway World sugeriu que a franquia faça uma troca de Zion Williamson para o Chicago Bulls. Portanto, o acordo não levaria o time de Luisiana para o tank, mas permitira se reforçar. Pelo lado do Bulls, mudaria peças que são tidas como negociáveis e ainda ganharia um jovem astro da NBA.

Confira a proposta apresentada pelo porta:

Bulls recebe: Zion Williamson e Jeremiah Robinson-Earl

Pelicans recebe: Nikola Vucevic, Patrick Williams e duas escolhas de primeira rodada do Draft (POR em 2025 e CHI em 2027)

O artigo aponta para duas escolhas de primeira rodada, dadas as contusões do camisa 1, enquanto Chicago também conseguiria se livrar de Vucevic, que não tem grande valor de mercado atualmente. Mesmo com boa temporada.

Para o site, a troca funcionaria para o Bulls já que a franquia sinalizou que não quer entrar em tank de forma declarada em muitos momentos.

“Isso funcionaria para Chicago. Mais do que vocês pensam. A verdade é que os executivos da franquia já sinalizaram várias vezes que queriam continuar competindo. Então, Zion é uma chance de fazer isso. Ele teria um jogo de dupla formidável com Josh Giddey. Além disso, abriria espaço para os cestinhas Zach LaVine e Coby White. O camisa 1 atrai muita marcação com suas infiltrações”, explicou.

Além disso, Chicago poderia perder mais vezes nesse ano, e ganhar uma boa escolha de Draft em uma ótima classe. Isso daria tempo para que o craque se recuperasse. Assim, o Bulls estaria pronto para brigar pelos playoffs em 2025/26, de acordo com o site.

O Fadeaway World aponta que o New Orleans Pelicans toparia a troca de Zion Williamson para o Chicago Bulls. Afinal, é hora de seguir em frente após um casamento frustrado.

“É apenas frustrante para ambos os lados em New Orleans. O jogador que faria com que eles seguissem em frente após Anthony Davis, não consegue ficar saudável. Zion tem problemas com as lesões, e sequer jogou uma partida de playoffs na vida. Caso não encontre um parceiro de troca para Brandon Ingram, negociar Zion e conseguir mais ativos de Draft em uma campanha que já está perdida, pode ser uma grande vitória”, afirmou.

O site aponta para a chegada de Vucevic como vital para a franquia. Afinal, entre todos os times, é o Pelicans quem mais precisa de pivôs. Por ora, o calouro Yves Missi tem sido ótimo, mas uma opção mais provada seria legal para poder voltar a competir. O time poderia se construir ao redor dos outros talentos do elenco, como o próprio Ingram, Herb Jones, Dejounte Murray, CJ McCollum e Trey Murphy III. Ainda assim, outro jovem chegaria em Patrick Williams.

Mercado de trocas

Apesar de uma troca por Zion Williamson ser improvável, Pelicans e Bulls tem estado ativos no mercado da NBA.

New Orleans, ao que tudo indica, ainda tenta encontrar um negócio para Brandon Ingram. A franquia até tem interesse em renovar com o jogador, mas o salário tem sido um ponto de impasse. Com muitas lesões mais uma vez e indo mal no Oeste, a equipe tem recebido propostas por nomes do elenco e avalia o melhor caminho a seguir até o fim de 2024/25.

Do mesmo modo, o Chicago Bulls também tenta encontrar uma troca para Zach LaVine e Nikola Vucevic. Os veteranos não estão em alta no mercado, mesmo após uma melhora na produção durante a atual campanha. O contrato de LaVine, sobretudo, tem limitado as chances de negócio do time de Illinois. Enquanto isso, a franquia está na zona de play-in do Leste em 2024/25.

