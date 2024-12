Recuperado, Lonzo Ball terá mais minutos por jogo no Bulls

Lonzo Ball recebeu mais tempo em quadra no seu último jogo pelo Chicago Bulls. Diante do Philadelphia 76ers, no domingo (8), o armador terminou com 20 minutos em quadra e registrou três pontos, dois rebotes e duas assistências. Embora com números modestos, o período elevado em quadra representou uma boa notícia para o armador.

A expectativa, afinal, era de que o camisa 2 tivesse minutos controlados em seu retorno. Na atual temporada, ele teve somente três partidas, antes de se lesionar mais uma vez e perder mais de um mês da temporada. Porém, de acordo com Julia Poe, do jornal Chicago Tribune, o técnico Billy Donovan pretende oferece o máximo de minutos possíveis para Lonzo Ball por jogo no Bulls.

“Donovan disse após o jogo que Lonzo Ball foi elevado para 20 minutos. Ele permaneceu abaixo disso hoje. E é um passo muito promissor à medida que ele se aproxima cada vez mais de uma rotação normal”, noticiou o jornalista.

Ball sofreu sua última lesão na primeira semana da temporada 2024/25. Contra o Memphis Grizzlies, no dia 28 de outubro, o armador torceu o pulso ainda no primeiro quarto. Inicialmente, a previsão era de que ele ficasse fora até o dia 9 de novembro. Porém, a franquia optou por um tempo de recuperação maior, por conta de seu histórico de lesões.

O armador, por exemplo, retornou em 2024/25 após dois anos e meio sem jogar, por conta de uma lesão no joelho. Em seus três primeiros jogos na temporada, Ball registrou médias de 4.7 pontos, 3.7 assistências, 2.7 rebotes em 15.7 minutos. Um início modesto, mas positivo para quem não pisava em uma quadra desde janeiro de 2022.

Ball, desse modo, entende que é necessário cautela com o seu corpo. Seja no controle de minutos ou em uma recuperação mais elevada. A lesão passada, afinal, por pouco não encerrou precocemente sua carreira.

“Eu sempre quero estar na quadra, mas sei que preciso ouvir minha equipe, que preciso estar atento à minha condição. Então, vou tentar seguir o melhor caminho em todos os níveis. Testei meu joelho na pré-temporada e não vejo a hora de deixar essa conversa para trás. Estou feliz por jogar basquete e por voltar para a quadra. O treinador chama meu nome e estou apenas tentando lhe dar bons minutos”, explicou o armador, em outubro.

