NBA: Pelicans perde Brandon Ingram por longo prazo

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o New Orleans Pelicans tem mais um problema. O ala Brandon Ingram sofreu uma lesão séria no tornozelo esquerdo e vai desfalcar o Pelicans, enquanto não tem previsão de volta na temporada 2024/25 da NBA.

Ingram retornou às quadras no último dia 5, quando o Pelicans enfrentou e venceu o Phoenix Suns. Ele ficou de fora nas cinco partidas anteriores por tendinite até sua volta. Mas contra o Oklahoma City Thunder, voltou a se machucar. Agora, deve ficar longe das atividades por período indeterminado, segundo o repórter.

All-Star na temporada 2019/20 da NBA, Ingram vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Desde 2021/22, por exemplo, ele atuou em menos de 70% dos jogos. Então, como não tem prazo, a taxa deve cair ainda mais ao longo da atual campanha.

Publicidade

A ausência de Brandon Ingram é mais um duro golpe no Pelicans, que sonhava em brigar pelos playoffs da NBA. No entanto, as inúmeras lesões de jogadores afetam a performance da equipe. Até aqui, o time possui apenas cinco vitórias em 24 jogos. Ou seja, as chances de lutar por qualquer coisa em 2024/25 são mínimas. Para ter uma ideia, o trio Zion Williamson, Dejounte Murray e Ingram ainda não atuou junto.

Leia mais

Mas eles não são os únicos. Apenas dois jogadores estiveram em todas as partidas: Javonte Green e Jeremiah Robinson-Earl. Até o calouro Yves Missi já perdeu um jogo em sua temporada de estreia. Herb Jones, por exemplo, fez apenas seis embates, mesmo número de Williamson. CJ McCollum, Trey Murphy, Jordan Hawkins e Jose Alvarado, todos titulares ou peças importantes da rotação, estiveram em 11 jogos.

Publicidade

Hospital?

Ou seja, sem seus melhores jogadores, o Pelicans não consegue ter uma temporada minimamente saudável na NBA. Recentemente, Charania disse que o time parece mais um “hospital”.

“É difícil para Zion (Williamson), pois ele entrou na atual temporada da NBA com seu peso mais baixo desde o ano de calouro, mas a lesão que o afasta do Pelicans é chata. Vem sendo um problema na coxa, algo que ele teve várias vezes nos últimos anos. Então, ele está fora. Não sei se volta no fim de dezembro, se será em janeiro”, afirmou na última semana.

Publicidade

Como se tudo não estivesse muito ruim para o Pelicans, um vídeo de Williamson, muito acima do peso, circulou pela internet pouco depois da lesão. No entanto, Charania disse que a gravação aconteceu nas férias da NBA.

“Mas pelo que fiquei sabendo, aquele vídeo da tatuagem Zion fez em suas férias da NBA”, afirmou. “Seja lá o que o Pelicans tem feito nos últimos cinco anos com ele, não está funcionando. É uma lesão que tira qualquer jogador entre quatro e seis semanas, mas com Zion, ninguém sabe. O Pelicans parece um hospital de tantos jogadores que ficaram fora por vários tipos de lesões”, concluiu.

Publicidade

Em 18 partidas, Ingram possui médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes, 5.2 assistências e acertou 37.4% de três.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA