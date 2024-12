Fora da rotação, jogadores da NBA vão sair na trade deadline

A trade deadline da NBA é apenas em fevereiro, mas até lá alguns jogadores devem sair de suas equipes. Isso porque, na maioria dos casos abaixo, são atletas que estão totalmente (ou quase) fora da rotação em seus times. Ou seja, são ativos que podem ser muito úteis em casos de trocas. A partir do próximo dia 15, muitos nomes vão poder mudar de ares, de acordo com as regras da liga.

Então, para começarmos, o Atlanta Hawks, que faz campanha surpreendente, tinha planos de trocar vários de seus jogadores no mercado da NBA. Não é um rumor de jornalista, mas informação de um diretor. De acordo com ele, Trae Young seria o mais velho do elenco.

Mas como o Hawks está bem, não deve ser o caso. Daí, Larry Nance Jr e Cody Zeller aparecem como os nomes mais cotados entre os jogadores que devem sair na trade deadline da NBA. Enquanto Nance pouco atua em um time que já conta com Clint Capela e Onyeka Okongwu, Zeller sequer treina com a equipe.

Depois, o Chicago Bulls aparece com Torrey Craig, Chris Duarte e Jevon Carter. Lembra quando a gente falou que o Bulls contratou Craig e Carter como se estivesse competindo por algo na última temporada? Na época, falamos disso. É óbvio que o time não brigou por nada e, só agora, pensa em deixar o elenco mais jovem. Perdeu tempo e tirou a paciência do torcedor.

Agora, quer trocar, também, Nikola Vucevic, Zach LaVine e Lonzo Ball. Mas a diretoria ainda não entendeu que o valor de mercado dos três não é tão grande e segue fazendo pedidos absurdos por eles.

No Milwaukee Bucks, que vem em temporada de recuperação, Pat Connaughton e Delon Wright são os principais nomes disponíveis. Não que a diretoria morra de amores pelos dois, mas é tudo estranho por lá. Enquanto o primeiro está na equipe desde 2018/19, Wright chegou na agência livre como uma possível dupla de armação para Damian Lillard.

Sério.

O plano original era ter Wright ao lado de Lillard pelo fato de ele ser muito bom defensor. Afinal, o que o time viu na última temporada com Malik Beasley ali deu para entender que não daria certo com outro cara que não defendesse. Então, com a contratação de Gary Trent Jr, a situação mudou. Mas como nem Trent agradou, ele foi para o banco e Wright desapareceu na rotação.

Mas outro time que veio com a ideia de brigar pelo título foi o Philadelphia 76ers. Só não consegue, por enquanto.

Sem Joel Embiid em quase todos os jogos, o Sixers é um remendo de jogadores veteranos com outros muito jovens. Venceu seis dos 21 jogos, mas ainda tem chances de ir aos playoffs. É o Leste, né?

Então, o 76ers pode tentar trocar Reggie Jackson e Eric Gordon, dois atletas que não rendem, mas possuem contratos bons para trocas simples.

Oeste

Aqui, é um pouco mais difícil de acontecer. Mas vai. Alguns jogadores devem deixar seus times até a trade deadline da NBA por dois motivos: equipes que querem brigar pelo título e as que vão para a Copa Cooper Flagg.

O Denver Nuggets, por exemplo, precisa de ajuda para a rotação. E com certa urgência. Dario Saric, mesmo quando saudável, joga poucos minutos. E como tem um contrato de US$5.1 milhões garantido até o fim da temporada, pode virar moeda de troca.

Já o Golden State Warriors, com aquela rotação enorme de Steve Kerr, deve passar por mudanças em breve. Então, alguns jogadores devem sair em troca no mercado da NBA. Na última sexta-feira, Shams Charania, da ESPN, disse que o time quer um outro astro. Neste caso, os contratos de De’Anthony Melton, Gary Payton II e até Kevon Looney podem ser usados para isso.

Não são jogadores fora da rotação, mas vale o registro.

No Houston Rockets, Jeff Green e Jae’Sean Tate são expirantes e somam acima dos US$15 milhões. Time pode estar muito ativo na trade deadline, enquanto pode utilizar outros contratos para trocas.

Por fim, o Los Angeles Lakers tem jogadores que podem sair na trade deadline da NBA. Mas com um detalhe: seus principais ativos estão fora por lesões. São os casos de Jarred Vanderbilt, Christian Wood e Jaxson Hayes. O Lakers deve tentar pacotes de trocas envolvendo, ao menos, dois dos três, ao lado de combinações com D’Angelo Russell, Max Christie e Gabe Vincent.

