Confira os principais rumores de troca para jogadores da NBA

A temporada 2024/25 da NBA já passou de seu primeiro mês, então os rumores de troca envolvendo jogadores estão cada vez mais em alta. Isso porque vários times já decidiram o que querem fazer até o fim da campanha. Seja para irem em busca do título, dos playoffs ou, simplesmente, para brigarem na Copa Cooper Flagg. Hoje, listamos alguns dos principais boatos que acontecem.

Brandon Ingram

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o New Orleans Pelicans está pensando sobre o que fazer com o ala Brandon Ingram. O repórter aponta que o time ainda não definiu, mas existem dois caminhos. O primeiro, seria uma troca (está em diversos rumores na atual temporada da NBA) por “múltiplos” jogadores.

Enquanto a direção explora o mercado, existe a chance de ele seguir com uma extensão. No entanto, longe daquilo que ele pediu (contrato máximo). Como a temporada do Pelicans não é boa e uma eventual recuperação é pouco provável para classificação direta, existem opções. Apesar de o time voltar a vencer na NBA (bateu o Phoenix Suns na noite de quinta-feira), a troca não está descartada.

Afinal, com cinco vitórias em 23 jogos, é pouco provável que a equipe esteja na luta por playoffs até fevereiro. Por ser a conferência Oeste, o time teria de vencer algo como 14 partidas consecutivas para ter uma campanha positiva. Seria em torno do dia 7 de janeiro. O problema? Não é favorito em nove deles.

Então, a ideia de troca envolvendo Ingram por jogadores mais jovens e escolhas de Draft da NBA poderia crescer nas próximas semanas. Por enquanto, é apenas um rumor. Mas o fato é que a direção já o ofereceu para outros times.

Zach LaVine

É certo que o Chicago Bulls deverá fazer uma troca envolvendo alguns de seus melhores jogadores, enquanto os principais rumores da NBA apontam para três. Por enquanto, Zach LaVine, Nikola Vucevic e Lonzo Ball seriam os mais indicados. Ainda não está claro se o Bulls vai negociar um, dois ou os três. Mas o fato é que a diretoria quer deixar o elenco mais jovem.

LaVine, por exemplo, é um caso mais difícil. Isso porque o jogador tem contrato “pesado demais” para alguns times. Apesar de ele fazer uma boa temporada, os US$43 milhões de 2024/25 e mais um ano garantido assustam interessados.

Rumores sobre troca para Los Angeles Lakers e Golden State Warriors já surgiram. Mas como indicou o jornalista Marc Stein, da plataforma Substack, uma negociação só vai acontecer se o Bulls receber escolhas de Draft por LaVine. A questão é: quem vai oferecer?

De acordo com Michael Scotto, do Hoopshype, existe um problema ainda maior: o Bulls está pedindo demais pelo atleta. Até por uma certa desconfiança do mercado, é fato que Chicago vai precisar “baixar o preço” nas próximas semanas para conseguir algo.

Jakob Poeltl

Apesar de o pivô estar “voando abaixo do radar”, o que os rumores apontam é que o Toronto Raptors vai fazer uma troca de jogadores até a trade deadline da NBA. O time não tem interesse em competir seriamente na atual temporada, mas as boas performances do jogador austríaco teriam atraído interessados.

O próprio Poeltl disse recentemente que não faria sentido algum o Raptors brigar por vitórias. Mas daí ele ser o principal nome nos boatos?

Pois é. De acordo com Eric Koreen, do The Athletic, alguns times ligaram para a diretoria canadense sobre a disponibilidade do atleta. No entanto, o Raptors não pretende abrir mão de seus serviços. Ao menos, por enquanto.

Isso porque Kelly Olynyk está fora por lesão e Toronto quer entender se o jogador consegue ficar saudável pelo resto do ano. Apesar de Olynyk ser mais velho (33 anos), seu salário é mais baixo que o de Poeltl e expira ao fim de 2025/26.

Pode não acontecer uma troca agora, mas é certo que o Raptors vai ouvir propostas pelos dois jogadores até a trade deadline.

Tre Jones

A temporada 2024/25 da NBA pelo San Antonio Spurs ainda é uma incógnita. Ninguém sabe definir se o time quer brigar por playoffs, play-in ou se vai “abraçar o tank“. Mas uma coisa é certa: seja lá o que acontecer, Tre Jones deve sair em troca.

Sem espaço com as boas apresentações do calouro Stephon Castle e da presença de Chris Paul, Jones virou moeda de troca para o mercado da NBA. Mas o time quer algo que seja bom o bastante para utilizar ao longo de 2024/25. O Spurs não deseja apenas abrir mão do jogador de 24 anos. Ele vem de duas boas campanhas, o que deve atrair o interesse de rivais.

O Atlanta Hawks, sem um reserva de fato para Trae Young, poderia ser uma opção de troca, de acordo com rumores. Neste caso, Atlanta enviaria um contrato como o de Larry Nance Jr, que não vem tendo minutos por decisão técnica. Em San Antonio, Nance é visto como um upgrade para Zach Collins, por exemplo.

Robert Williams

O sucesso de Donovan Clingan no Portland Trail Blazers deve fazer com que a equipe faça troca envolvendo alguns de seus jogadores. De garrafão, especificamente. A direção gosta de Robert Williams, mas tem medo que o atleta siga perdendo jogos e mercado, como consequência.

No entanto, caso Williams fique em Portland, quem se torna candidato a uma troca é Deandre Ayton. Em termos de idade, a diferença quase não existe, pois o primeiro está com 27 anos, enquanto Ayton tem 26. Mas em disponibilidade, o número um do Draft de 2018 é mais confiável.

Então, a diretoria espera resolver a situação até a trade deadline. Existe, ainda, a chance de o time trocar até os dois para dar minutos a Clingan. Enquanto isso, Jabari Walker e Duop Reath seriam os principais reservas no novato.

Kevin Huerter

De acordo com Michael Scotto, do Hoopshype, o Sacramento Kings vai tentar envolver Kevin Huerter e Trey Lyles em alguma troca na NBA. No entanto, não é algo novo. A direção já sondou o mercado sobre os dois na última temporada e não encontrou grandes propostas.

Mas o fato é que Huerter vem perdendo cada vez mais espaço em Sacramento. Enquanto isso, Scotto aponta que Keegan Murray pode estar sendo monitorado por várias equipes. Apesar de o jovem não estar bem em 2024/25 (41.7% nos arremessos e 28.7% de três), ele atrai mais chances de troca que Huerter e Lyles juntos.

Por enquanto, são apenas rumores de troca, mas a ideia do time é buscar jogadores no mercado da NBA com capacidade para o arremesso de três.

