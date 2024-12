Orlando Magic seria favorito em troca por De’Aaron Fox

O Orlando Magic lidera as cotações para uma possível troca por De’Aaron Fox. O armador é uma das estrelas da posição na NBA e a sua situação no Sacramento Kings tem atraído o interesse de outras equipes. De acordo com casas de apostas dos EUA, como a Bovada, o time da Flórida aparece como o principal destino para o jogador, com uma cotação de 5,00. Ou seja, cinco US$ 5 para cada US$1 apostado.

A troca de De’Aaron Fox para o Orlando Magic ou qualquer outra equipe, entretanto, depende depende da vontade do Kings. Enquanto Orlando lidera, outras equipes também aparecem como candidatas. Portanto, são as principais: Miami Heat (6,5); Houston Rockets (7,0); Denver Nuggets e Los Angeles Clippers (ambos com 8,00).

A temporada do Sacramento Kings tem sido decepcionante, com 11 vitórias e 13 derrotas. Apesar do desempenho coletivo fraco, Fox tem se destacado com médias de 26,6 pontos por jogo, a melhor marca de sua carreira. Essas atuações não apenas o colocam como forte candidato a uma indicação ao All-Star Game, como aumentam as especulações sobre o seu futuro na liga.

Além do início irregular, a recusa contratual gerou mais rumores. Afinal, ele negou uma proposta de extensão de US$165 milhões do Kings. De acordo com Matt Moore, do portal Action Network, a decisão teria sido motivada por uma possibilidade de contrato máximo. Então, neste caso, dependeria de sua eleição para um dos times All-NBA ao final da temporada.

Com a situação delicada do Kings, executivos de outras franquias monitoram de perto qualquer movimento envolvendo Fox. Representado pela Klutch Sports, o jogador está habituado a cenários que envolvem negociações complexas. A sua recusa ao contrato gerou especulações de que ele poderia estar aberto a uma nova etapa em sua carreira, alimentando rumores sobre uma possível troca.

“Algo que poderia mudar essa narrativa seria Fox conquistar uma seleção para o All-NBA, o que abriria caminho para um contrato máximo em sua renovação. Isso está ao alcance para um jogador com médias de 28-5-6, com espaço para melhorar sua eficiência. No entanto, se isso não acontecer e a temporada dos Kings sair dos trilhos, as coisas vão esquentar. Aliás, Fox é representado pela Klutch Sports, o que significa que o drama nunca está longe de aparecer”, disse Moore.

Veja as cotações nas casas de apostas dos EUA:

Orlando Magic: 5,00

Miami Heat: 5,50

Houston Rockets: 7,00

Denver Nuggets: 8,00

LA Clippers: 8,00

San Antonio Spurs: 11,00

Minnesota Timberwolves: 13,00

New Orleans Pelicans: 15,00

