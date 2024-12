Damian Lillard rebate crítica sobre sua defesa na NBA

Damian Lillard não é conhecido por sua defesa na NBA. Desse modo, a característica é motivo de críticas ao longo de sua carreira. O armador do Milwaukee Bucks frequentemente é apontado como um jogador que se destaca mais no ataque do que no trabalho defensivo.

No entanto, Damian Lillard contestou a narrativa sobre sua defesa na NBA. De acordo com ele, o seu comportamento defensivo é mais uma questão de percepção do que uma realidade nos jogos. Para ele, inclusive, houve uma melhora desde os tempos de Portland Trail Blazers.

“É um desafio ser um bom defensor na NBA. E à medida que ganhei mais experiência, acho que isso se tornou mais uma narrativa do que uma verdade real. Os caras não estão simplesmente vindo aqui me humilhando, me expondo e marcando pontos em mim repetidamente”, declarou Lillard.

Enquanto na defesa há dificuldade, no ataque a história é outra. Nesta temporada, o armador tem médias impressionantes de 26.2 pontos, 7.3 assistências e 4.5 rebotes por jogo. Desse modo, desposta como um dos melhores jogadores ofensivos da liga.

A produção ofensiva foi importante para a recuperação do Bucks na NBA. Após a franquia iniciar com seis derrotas em sete jogos, Lillard e Giannis Antetokounmpo lideraram uma subida impressionante do time. No momento, a franquia ocupa a sétima posição na Conferência Leste, com 11 vitórias e 11 derrotas.

Os elogios a Lillard, aliás, não se limitam aos números. Recentemente, o técnico Doc Rivers destacou a confiança do astro, especialmente em momentos decisivos. O veterano, desse modo, comparou o seu armador a um ídolo do Bucks e campeão da NBA, o craque Ray Allen.

“Dame tem uma grande coragem. Me lembra muito Ray Allen nesse sentido. Ray não teve muitas noites ruins de arremessos, mas quando teve uma, se você tivesse uma bola para fazer, entregava para ele. E é assim que você se sente sobre Lillard. Mesmo se ele não estiver quente no jogo, tem essa coisa nele que te faz acreditar que ele deve fazer o último arremesso. Ele já fez isso várias vezes. Não sei quantas, mas deve ter sido mais do que todos na liga. É incrível”, afirmou Rivers.

Comparado com Ray Allen pelo técnico Doc Rivers, Damian Lillard também persegue o ex-jogador pela terceira colocação entre os maiores arremessadores do perímetro na NBA. Stephen Curry está na primeira posição, enquanto James Harden ultrapassou Allen nesta última semana.

Agora, Lillard é o próximo da fila para superar o bicampeão da NBA. O astro do Mikwaukee Bucks tem 2639 bolas de três convertidas. Ray Allen, por sua vez, acertou 2973 cestas de três durante seus mais de 15 anos de carreira.

