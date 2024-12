Grizzlies adia retorno de lesão de Zach Edey

A lesão no tornozelo deve tirar Zach Edey do Memphis Grizzlies por mais um tempo. Na semana passada, o time indicou que ele poderia retornar em breve. Entretanto, a equipe média optou por adotar uma abordagem mais cauteloza para evitar que o pivô tenha mais um desconforto e agrave sua lesão.

A postura aconteceu após um treino de Edey no Memphis Hustle, na quarta-feira (4). Enquanto as expectativas era positivas, o treinamento indicou que ele ainda não estava pronto para retornar durante este fim de semana. Em entrevista, o técnico Taylor Jenkins confirmou o receio.

“Durante os testes, não nos sentimos confortáveis com a condição dele no momento”, afirmou o técnico. “Vamos progredir pouco a pouco com ele nas próximas semanas”, completou.

Zach Edey se tornou desfalque do Grizzlies por conta de uma lesão no dia 17 de novembro. Diante do Denver Nuggets, o novato sentiu o tornozelo e desde então perdeu oito partidas.

No período, ele realizou atividades individuais antes de passar para treinos mais intensos. Na terça-feira, aliás, Jenkins até sinalizou que o retorno do pivô acontecesse contra Boston Celtics e Washington Wizards. Entretanto, o teste na equipe da G-League indicou que eles poderiam estar se precipitando.

Vale lembrar que Edey lidou com lesões nos tornozelos durante a Summer League. Na época, as contusões o limitaram a somente duas partidas com o Grizzlies. Além disso, a franquia vem lidando com uma série de desfalques desde a temporada, com Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart e GG Jackson perdendo jogos este ano.

Portanto, é natural que a equipe média adote cautela para o retorno do calouro. Enquanto isso, o time vem usando Brandon Clarke como pivô titular, em uma formação com Morant, Bane, Jaylen Wells e Jaren Jackson Jr.

Edey vinha como um dos melhores novatos da NBA até a lesão. Em 14 jogos, ele tinha médias de 11.1 pontos e 6.9 rebotes. Porém, o desconforto o fez perder espaço na disputa pelo prêmio de Calouro do Ano, enquanto um outro jovem do Grizzlies, Jaylen Wells, venceu o prêmio de Novato do Mês no Oeste.

Enquanto Edey segue fora, o Grizzlies é uma das melhores equipes da Conferência Oeste. Em 23 jogos, a franquia ganhou 15 e ocupa a quarta colocação, atrás somente de Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Dallas Mavericks.

