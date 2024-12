“Blazers merece ser vaiado”, admite Jerami Grant após derrota

O Portland Trail Blazers sofreu uma derrota humilhante para o Utah Jazz, nessa sexta-feira (6). Em casa, o time de Oregon perdeu para o antigo lanterna do Oeste por 42 pontos (141 a 99). Desse modo, os torcedores no Moda Center vaiaram os jogadores ao fim do duelo. Após a derrota, Jerami Grant admitiu que a equipe mereceu a manifestação negativa da torcida do Blazers.

“É difícil ser vaiado, mas, às vezes, você sente que merece,” disse Jerami Grant, após a derrota do Blazers. “Perder por 40 para um time que agora tem cinco vitórias… Precisamos colocar nossas coisas em ordem.”

O técnico Chauncey Billups também expressou insatisfação com o desempenho da equipe. Acima de tudo, ele apontou falhas na atitude dos jogadores. Mesmo com um bom treino pela manhã, ele afirmou que o time subestimou o adversário, especialmente com a ausência de Lauri Markkanen, principal jogador do Jazz, vetado de última hora.

“Por alguma razão estranha, achamos que éramos o melhor time neste jogo. No entanto, o Utah Jazz nos mostrou que não éramos.” declarou Billups. “Nosso espírito simplesmente não estava certo.”

A atuação coletiva do Jazz, com nove dos dez jogadores escalados marcando em dois dígitos, expôs a fragilidade defensiva do Blazers. Sem resistência, o time visitante marcou 76 pontos no garrafão, liderados por Walker Kessler, que registrou 13 pontos, 17 rebotes e cinco bloqueios.

A facilidade no garrafão forçou até uma mudança precoce no quinteto. Isso porque Deandre Ayton foi substituído após dois minutos no segundo tempo. Depois, o técnico afirmou que estava desapontado com o pivô.

“Estou muito irritado. Vocês podem acreditar nisso,” afirmou Billups. “Mas também acho que seremos muito melhores daqui para frente. Vamos ficar bem.”

O próximo desafio do Blazers será contra o Los Angeles Lakers, fora de casa. Com quatro dias de descanso até o jogo seguinte contra o San Antonio Spurs, há esperança de uma recuperação, tanto física quanto psicológica. No entanto, a equipe de Portland precisará evitar que performances como essa se repitam.

Enquanto isso, o Blazers vem de três derrotas seguidas e ocupa a 13ª colocação da Conferência Oeste. Em reconstrução, o time não dá muitas esperanças aos torcedores. Porém, uma derrota por 40 pontos para uma equipe ainda mais fragilizada certamente incomoda.

