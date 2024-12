“Eu quero dar uma surra no Bucks em todo jogo”, admite Jrue Holiday

Jrue Holiday brilhou no jogo diante do seu antigo time, o Milwaukee Bucks, na sexta-feira (6). Em uma das suas melhores atuações ofensivas, ele marcou 20 pontos, seis assistências e cinco rebotes, para liderar o Boston Celtics a um triunfo por 111 a 105, no TD Garden. Após o confronto, ele foi questionado sobre enfrentar os antigos companheiros e deu uma provocada.

“Eu amo o Bucks e é ótimo ver meus antigos companheiros”, afirmou Holiday. “No entanto, toda vez que jogo contra eles, e talvez ainda mais porque eles são como meus irmãos, eu quero dar uma surra. Então, eles sabem disse e sentem o mesmo por mim. É apenas sobre sermos competitivos”, acrescentou.

Com um desempenho eficiente, Jrue Holiday converteu quatro cestas de três pontos em nove tentativas no jogo contra o Bucks. A atuação, desse, foi uma das melhores da temporada 2024-25 para o armador de 34 anos, que vem mostrando seu valor desde que chegou ao Celtics.

Publicidade

A rivalidade com o Bucks parece motivar Holiday. Em outubro, por exemplo, ele também teve outra grande atuação, quando anotou 21 pontos em uma vitória por 119 a 108. Desse modo, foram os únicos dois jogos na temporada que ele superou 20 pontos. Ambas, contra seu antigo time.

Holiday defendeu o Bucks de 2020 a 2023 e conquistou um título da NBA. No entanto, na offseason de 2023, ele foi trocado por Damian Lillard.

Leia mais!

A troca, porém, causou o efeito reforço. Desde a temporada passada, o Bucks tem enfrentado dificuldades. Na atual campanha, por exemplo, o time tem um recorde de 11 vitórias em 22 jogos, sendo abaixo do esperado para um time que pagou alto por Lillard.

Publicidade

Em contrapartida, o Celtics ganhou com a chegada de Holiday. Titular, o armador foi peça fundamental na campanha que terminou com o título da NBA em 2023/24. O veterano trouxe experiência, liderança e uma mentalidade competitiva que está alinhada com a cultura vencedora da franquia.

Embora tenha provocado o Bucks, Holiday não guarda rancor da troca. No mês passado, ele recordou o negócio feito por Lillard e afirmou que ele mesmo teria feito.

“Cara, eu já tinha tido uma experiência com isso quando era um All-Star e estava na troca entre Philadelphia 76ers e New Orleans Pelicans. Então, quando esse acordo aconteceu, não foi uma bomba que caiu sobre mim ou nada do tipo. Eu entendi o negócio. Olhe para o papel em um primeiro momento, e com Damian Lillard do outro lado, quem não faria essa troca? É difícil”, admitiu o especialista defensivo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA