Rumores da NBA: Warriors mira em Zion Williamson

Após a troca por Dennis Schroder, o Golden State Warriors estaria atrás de mais reforços para a sequência da temporada. De acordo com alguns rumores, o Warriors deve seguir no mercado da NBA e um nome estaria na mira: Zion Williamson. Apesar de o jogador do New Orleans Pelicans estar fora por lesão, seria o melhor momento para a equipe californiana tentar sua contratação.

De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, Williamson poderia chegar ao Warriors em uma troca por três jogadores. Marks explicou que o astro do Pelicans poderia ajudar Stephen Curry na briga pelo título.

“Veja Zion, por exemplo. Ele está fora por lesão no momento, então não sabemos quando estará de volta. Eu sempre achei que Golden State seria o time a conversar com New Orleans. Se você está atrás de um astro da NBA, talvez Zion Williamson seja o nome que o Warriors procura. Por Andrew Wiggins, Brandin Podziemski e Kevon Looney, seria algo para você pensar”, disse Marks.

Saudável, Williamson é um dos melhores jogadores da NBA. O problema é: ele fez apenas seis jogos na atual temporada. Enquanto isso, o Pelicans amarga a última posição no Oeste, com cinco vitórias e 22 derrotas. Por outro lado, o Warriors quer dar a Curry um último título. Mas mais que isso: deixar o time com condições de brigar pelos próximos anos após a aposentadoria do armador.

Outro ponto a se pensar é que Williamson nunca esteve tão em baixa, então seria mais fácil de o Warriors conseguir a troca. Sem grande valor de mercado, o ala-pivô poderia chegar, de fato, por jogadores que Marks citou. Afinal, o Pelicans já está cansado de suas ausências. São só 190 jogos em possíveis 417. Ou seja, 45.6% das partidas.

É muito pouco para quem chegou como “a próxima grande coisa” da NBA. Zion, quase sempre acima do peso, chegou para a atual temporada em sua melhor forma física desde o ano do Draft. No entanto, vem sofrendo com uma lesão na coxa. Seu último jogo foi no dia 6 de novembro. De acordo com Shams Charania, há cerca de duas semanas, não havia previsão para sua volta às quadras.

O Warriors avalia o mercado da NBA. Uma troca por Zion pode acontecer, mas a equipe quer um astro que possa contar nos jogos. Outros nomes apareceram recentemente, como Jimmy Butler, Zach LaVine, Nikola Vucevic, Jerami Grant e Kyle Kuzma. A questão é: todos eles podem ter um custo maior. O time de San Francisco teria de abrir mão de atletas que não esperava no momento.

Outra ideia seria enviar Jonathan Kuminga em algum pacote. Mas neste caso, o Warriors teria de adicionar outros contratos para ter a chance de fazer troca por um astro. Kuminga recebe US$7.6 milhões em seu último ano de acordo.

Por Carlos Silva

