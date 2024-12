Pelicans planeja manter Zion Williamson como seu principal astro

Zion Williamson se tornou o principal astro do New Orleans Pelicans assim que chegou à NBA. O ala-pivô, afinal, saiu da Univesidade de Duke como o grande nome do universitário e tinha o impacto comparado a LeBron James e outras lendas. Mas o craque não conseguiu atingir nem de perto às perspectivas, sobretudo por seu histórico de lesões.

As lesões nas últimas temporadas minaram também as expectativas da franquia. Na atual, então, mais ainda. Isso porque, a diretoria investiu na contratação de Dejounte Murray e montou um elenco para brigar no topo do Oeste. Entretanto, mais uma vez, o camisa 0 sofreu um problema sério na coxa e perdeu 16 de 22 partidas.

A nova ausência levantou rumores sobre a sequência de Zion Williamson como astro do Pelicans. O jornalista Shams Charania, da ESPN, porém, garantiu que o time ainda tem confiança no seu principal jogador. Desse modo, pretende meter o atleta para a sequência da temporada.

“No momento, o Pelicans não tem intenção de dispensar Zion Williamson. O principal objetivo é contar com ele de volta em quadra e construir o elenco certo ao seu redor”, esclareceu Charania.

A atualização do jornalista aconteceu após uma notícia dada na terça-feira (3). De acordo com ele, existe uma cláusula no contrato de Williamson com o Pelicans que permite uma dispensa sem multas ao fim da temporada 2024/25. No entanto, Charania acredita que a equipe não vai fazer isso. Ao menos, por enquanto.

“Zion Williamson tem uma cláusula em seu contrato com o Pelicans e ele pode sair de graça para o mercado da NBA. Mas o Pelicans não deve fazer isso. O primeiro objetivo é conseguir entender o que acontece e fazer com que ele esteja em quadra. O time não quer desistir assim, ele assinar com outro time e ficar saudável. Ele impacta em vitórias, mas não está presente em quadra”, disse.

Enquanto o Pelicans se mantém positivo com o craque, a temporada vai de mal a pior. Em último no Oeste, o time sofre na classificação da NBA. Além disso, o retorno de Williamson é imprevisível, embora ele tenha realizado trabalhos durante a última semana.

“Já tem quase um mês que Zion Williamson está fora, acho que dia 8 de novembro, mas ainda não está nem perto de voltar. Ele não vai voltar nesta semana, não vai voltar na próxima, mas tem uma boa notícia. De acordo com o que me disseram, ele entrou em quadra no último final de semana. Ele voltou a pisar em quadra, mas muito longe e com atividades bem leves. Ainda tem de passar por vários testes”, completou Charania.

