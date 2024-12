“LeBron James pode jogar mais uma década”, projeta Erik Spoelstra

Erik Spoelstra conhece muito bem LeBron James. Isso porque o treinador comandou a vitoriosa equipe do Miami Heat, da qual o astro fez parte no início da última década. A parceria de sucesso rendeu dois títulos para a franquia e muita admiração por parte do técnico para com a dedicação do astro.

Então, Erik Spoelstra comentou sobre a fase atual da carreira de LeBron James. O técnico fez questão de elogiar todo o processo pelo qual o astro passa para cuidar de seu corpo e destacou que, no momento, ele não precisa ser o melhor, pois compensa em outros aspectos importantes de um jogo de basquete.

“O tamanho, a força e o QI”, disse o comandante do Heat. “Com seu físico e a maneira como cuida de si mesmo, ele não precisa ser o melhor. Houve um tempo em que ele era. Não estamos falando apenas do melhor atleta da liga. Ele era, sem dúvida, o melhor atleta do planeta”.

Publicidade

Leia mais!

Em seguida, Spoelstra foi além e afirmou que LeBron poderia seguir jogando por mais uma década.

“Com esse tamanho, se ele quiser apenas desacelerar o jogo e jogar com sua inteligência e QI, ele poderia fazer isso por mais uma década”, disse o comandante antes do jogo de quarta-feira em Miami. “Duvido que ele tenha interesse nisso, mas ele poderia”.

Publicidade

Apesar das palavras gentis de Erik Spoelstra, o Los Angeles Lakers sofreu uma derrota vexatória diante do Miami Heat. A equipe de LeBron foi derrotada por 41 pontos de diferença nesta última quarta-feira (4). Entretanto, James foi talvez o único jogador que se salvou, com 29 pontos e oito assistências.

Na temporada, LeBron conta com boas médias. São quase oito rebotes por partida, nove assistências e 22.3 pontos por jogo. Porém, mesmo com esses números, o Lakers vem caindo de produção. Em suma, a equipe venceu apenas um de seus últimos quatro jogos e já soma sua segunda derrota consecutiva de forma categórica. Além de perder do Heat por 41 pontos, a franquia foi superada no jogo anterior por 29 pontos diante do Minnesota Timberwolves.

Publicidade

Por fim, a franquia acabou perdendo posições e agora ocupa o nono lugar na classificação do Oeste, somando um recorde de 12 vitórias e dez derrotas. Vale dize que a equipe chegou a brigar na parte de cima da tabela durante o início da temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.