Ben Simmons mira vitórias e rejeita tank no Nets

O Brooklyn Nets está em evidente reconstrução. Desde o início da temporada, a equipe já negociou Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith e Shake Milton. Além disso, Cameron Johnson também deve ser trocado em breve. No entanto, Ben Simmons rejeita o tank e quer mais vitórias para o Nets em 2024/25.

O objetivo do armador foi dado após a derrota para o Utah Jazz. A equipe conseguiu uma retomada no último quarto e forçou o tempo extra no confronto. Porém, uma falha na defesa custou a vitória e deixou o time de Salt Lake City vencer por 112 a 111.

No fim, Ben Simmons lamentou o resultado e afirmou que o elenco do Nets busca as vitórias, diferente do indicado pela diretoria.

Publicidade

“Eu sei que isso é meio que uma situação de reconstrução. No entanto, temos que entrar em quadra como se quiséssemos vencer, mesmo com o que a diretoria espera”, disse Simmons.

A derrota representou a 26ª do Nets na temporada. Além disso, a quinta seguida. Desse modo, a franquia seguiu na 12ª colocação do Leste. Uma queda esperada para uma equipe que começou bem a temporada e chegou a disputar as vagas na pós-temporada.

Publicidade

Para interromper o bom momento, Brooklyn deu início à troca de diversos jogadores. Primeiro, Dennis Schroder para o Golden State Warriors. Depois, Dorian Finney-Smith para o Los Angeles Lakers. Até o prazo de trocas, Cameron Johnson também deve sair, enquanto se recupera de uma lesão no tornozelo.

Leia mais!

Os jogadores, entretanto, de fato não estão satisfeitos com o momento. Embora o elenco esteja enfraquecido, Nic Claxton também reclamou da falta de vitórias, após o tropeço para o Jazz.

Publicidade

“Não tem dessa de vitória moral. Estou irritado. Deveríamos ter vencido, mas precisamos continuar trabalhando. Estamos perdendo muito e todos estão cansados disso. O Jazz poupou todos os seus jogadores e mesmo assim perdemos”, reclamou.

Por fim, o técnico Jordi Fernandez se chateou com o resultado. De acordo com ele, as jogadas finais na prorrogação culminaram na derrota do Nets.

“Ambas as jogadas não funcionaram como queríamos. Então, preciso ser mais claro sobre o que queremos e a execução. Essas duas jogadas são minhas culpa. Esforço, resiliência, finalmente nos conectamos no quarto período. Fiquei satisfeito com o esforço final. Porém, não fomos bons o suficiente. E isso é o que acontece na NBA”, finalizou Fernandez.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA