Três opções de troca para Jerami Grant

Jerami Grant é alvo de diversas opções de troca na NBA. Desde a saída de Damian Lillard do Portland Trail Blazers, o ala-pivô é visto como um dos melhores nomes em equipes de reconstrução na liga. Desse modo, franquias como Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks já miraram negócios pelo jogador. Porém, sem sucesso.

Segundo jornalistas dos EUA, a sequência no Blazers se dá por dois motivos. O primeiro: a estabilidade na carreira. Grant, afinal, é natural de Portland e passou por quatro franquias diferentes nos seus oito primeiros anos de carreira. Portanto, desejaria seguir ao lado de sua família, em vez de buscar uma nova casa.

Somado à isso, o ala-pivô ainda tem um acordo de US$160 milhões por cinco anos com o Blazers. O atleta vai receber US$29,7 milhões em 2024/25. O valor vai aumentar progressivamente até atingir os US$34,2 milhões em 2026/27. Além disso, uma opção de jogador está programada para 2027/28, no valor de US$36,4 milhões.

Publicidade

Em segundo, o Blazers decidiu mantê-lo para a temporada de olho em uma troca melhor. Por conta do interesse anterior, a equipe visava mais um bom ano do jogador, para conseguir um preço melhor até o prazo de trocas. Porém, Grant não progrediu e suas médias são de 15 pontos, 3.6 rebotes e 2.3 assistências.

Desse modo, o Blazers voltou a mirar opções de troca por Jerami Grant. A ideia da franquia é não permitir uma queda no mercado, enquanto ele ainda mantém o interesse de times que disputam a pós-temporada da NBA.

Por fim, veja três opções de troca do site Rip City Project pelo jogador do Blazers:

Publicidade

Cavaliers de olho no título

O Cleveland Cavaliers caminha para uma temporada regular histórica. Líder do Leste, a equipe conta com uma campanha de 33 vitórias e somente cinco derrotas. Desse modo, 5.5 jogos a frente do Boston Celtics, vice-líder. No entanto, projeções ainda colocam o atual campeão da NBA como favorito em relação ao Cavs.

Para isso mudar, o site sugeriu que o time de Ohio busque uma troca por Grant. Enquanto o time titular não precisa mudar, um reforço na segunda unidade é bem-vindo, em especial pela sua versatilidade ofensiva e defensiva. O negócio, porém, tiraria ativos importantes do Cavs. Confira:

Publicidade

Cavaliers recebe: Jerami Grant e Duop Reath

Blazers recebe: Isaac Okoro, Caris LeVert e duas escolhas de 2ª rodada

Leia mais!

Bucks em busca de reforços

O Milwaukee Bucks busca uma terceira força para o elenco. Khris Middleton, afinal, vem tendo os piores números de sua carreira e até passou pelo banco de reservas nos últimos jogos. Grant, por outro lado, está somente com 30 anos e é capaz de melhorar a capacidade ofensiva da equipe de Milwaukee.

Publicidade

Aliado a isso, Damian Lillard é ex-companheiro e responsável pelo contrato de Grant com o Blazers. Desse modo, poderia ajudar nas negociações pelo jogador. Assim, veja a sugestão de troca:

Bucks recebe: Jerami Grant

Blazers recebe: Khris Middleton e escolha de segunda rodada

Troca tripla

Por fim, uma troca tripla é a sugestão do Rip City Project. Além do Blazers, o acordo envolveria Miami Heat e Memphis Grizzlies. Neste caso, o time do Tennessee receberia Grant, enquanto o time da Flórida teria o reforço de Marcus Smart.

Publicidade

A ideia visa reforçar dois postulantes ao título da NBA. Já o Blazers receberia ativos de Draft e conseguiria se livrar do alto contrato do ala-pivô. Veja a opção:

Grizzlies recebe: Jerami Grant

Heat recebe: Marcus Smart e Jabari Walker

Blazers recebe: Terry Rozier, Luke Kennard e três escolhas de segunda rodada

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA