Calouros de Bulls e Spurs confirmam presença no torneio de enterradas da NBA

Os novatos Matas Buzelis, do Chicago Bulls e Stephon Castle, do San Antonio Spurs, estão confirmados para o torneio de enterradas da NBA. A dupla de jovens jogadores estiveram no evento do All-Star Game nesta segunda-feira (20). Então, eles são os primeiros participantes do tradicional desafio que ocorre aos sábados no fim de semana das estrelas da liga.

O camisa 5 do Spurs foi confirmado no começo da tarde de segunda-feira. O primeiro a informar foi o jornalista Chris Haynes, que indicou que o jogador havia sido convidado para o evento. Pouco depois, Shams Charania, da ESPN, garantiu que ele já estava confirmado.

Por fim, o mesmo processo ocorreu com Buzelis. Em meio a rodada especial de Martin Luther King na NBA, o anúncio foi feito por ambos os jornalistas na madrugada desta terça-feira.

Castle tem sido um dos principais calouros da temporada 2024/25. Aliás, ele é um dos favoritos ao prêmio de Novato do Ano na atual campanha. Ele foi titular em 23 dos 40 jogos da equipes, com médias de 11.6 pontos, 3.6 assistências e 2.5 rebotes em 25.2 minutos por partida. Além disso, tem 40.3% de aproveitamento nos arremessos.

Enquanto ainda desenvolve um arremesso de três pontos mais eficiente (apenas 25.8% de eficiência), ele tem sido ótimo quando o assunto é atacar o aro e finalizar com uma cravada. Ele tem mais de 35 enterradas até aqui em 2024/25. É o primeiro jogador de San Antonio a participar do evento, desde que Greg Anderson disputou em 1988.

Buzelis, por outro lado, não tem atuado tanto na atual campanha pelo Chicago Bulls. Em 41 jogos, ele não teve nenhuma titularidade. Suas médias são de 4.9 pontos e 2.6 rebotes em 12.8 minutos por partida. Aliás, uma das grandes críticas ao trabalho do técnico Billy Donovan em 2024/25, é a falta de minutos para o novato.

Além de muitas enterradas e melhores momentos divertidos, a capacidade atlética do ala é nítida em outro dado. Mesmo com tão poucos minutos, ele é o jogador com mais tocos totais (35) e em média por jogo ( 0.9) do Chicago Bulls. Em uma defesa ruim, a energia do jovem tem gerado bons momentos. Mesmo assim, ele tem poucos minutos em quadra.

A liga ainda vai convidar mais dois jogadores para o evento. Nos últimos anos, a NBA teve dificuldade em atrair grandes astros e tem tido mais calouros na disputa. A última temporada ainda foi uma exceção. Afinal, Jaylen Brown, do Boston Celtics, esteve presente. O vencedor, no entanto, foi Mac McClung, que também já havia vencido em 2023.

Com os calouros de Bulls e Spurs, o torneio de enterradas do All-Star Game de 2025 da NBA, começa a se formar.

