Victor Wembanyama quer saber mais sobre trocas no Spurs

Principal estrela do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama está interessado em saber mais sobre as trocas de sua equipe. De fato, o francês vem jogando como um grande astro e parece questão de tempo para que se torne um dos melhores atletas da NBA. Sendo assim, para continuar evoluindo, o pivô vai precisar de mais ajuda de seus colegas de equipe.

A princípio, a chegada de Chris Paul já provou que o Spurs está interessado em começar a brigar por algo a mais na liga. Dessa forma, a grande estrela da franquia, Victor Wembanyama, revelou que precisa ficar mais por dentro dos negócios da equipe para o futuro.

“Uma coisa é certa: nosso elenco não vai ficar o mesmo nos próximos anos. Cada elenco muda um pouco. Não sei… Eu deveria olhar para essas coisas de forma mais séria. Tenho me concentrado no meu jogo até agora… Mas com certeza, vou dar uma olhada mais de perto nisso”, afirmou o pivô em entrevista ao jornalista Maxime Aubim.

Sobretudo, Victor Wembanyama está apenas em seu segundo ano de NBA pelo Spurs e já parece ter interesse em ajudar sua equipe em trocas na liga. No entanto, a fala do jovem já indica com franqueza que San Antonio não deve ficar com esse mesmo elenco por muito tempo. Afinal, pegando Chris Paul como exemplo, o armador já vive o fim de sua carreira. Além disso, o restante do time tem um núcleo jovem, que também pode ser envolvido em trocas no futuro.

Todavia, existem algumas formas de interpretar o comentário de Wembanyama. O primeiro é o mais simples e conhecido, o jogador se envolvendo em futuras trocas do Spurs. Também existe a chance do pivô já estar muito à vontade e confiante com o ambiente interno da franquia para ser sincero em como responder aos jornalistas. Uma coisa é certa, o jovem de 21 anos ainda tem muito tempo de contrato e deve permanecer em San Antonio por muitos anos.

Por fim, a fala de Wembanyama também demonstra a ambição do francês. Depois de o Spurs terminar como um dos piores times da última temporada, a equipe melhorou neste ano e começa a brigar por uma vaga no play-in. No momento, San Antonio ocupa a nona posição no Oeste e está na frente de alguns fortes rivais como o Phoenix Suns e o Golden State Warriors. Sendo assim, o recorde da franquia é de 16 vitórias e 15 derrotas.

