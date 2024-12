Victor Wembanyama surpreendeu em seu primeiro jogo de Natal, e para Guilherme Giovannoni, comentarista da ESPN, o jogador deve ser figurinha carimbada nos jogos de 25 de dezembro por vários anos. Wembanyama anotou 42 pontos, com 18 rebotes, quatro tocos e quatro assistências. O jogador acertou seis bolas de três em 16 tentativas.

“O recorde de uma estreia é do Wilt Chamberlain, com 45 pontos. Ele teve 42, com uma bola de três anulada no final, que também chegaria em 45”, disse. “Foi um belo cartão de visitas no Natal, então acho que vamos vê-lo por muitos anos no Natal agora”.

“San Antonio ainda não é um timaço, é um time que está brigando por play-in, mas ainda está em construção, em volta do Wembanyama. E estamos vendo uma equipe que joga bem, muito melhor que a temporada passada”, seguiu. “Deram muito trabalho para o New York Knicks, que só venceu com um Mikal Bridges inspirado”.

Assim, em sua segunda temporada na liga, Wembanyama já é um dos melhores jogadores. Afinal, o francês é favorito ao prêmio de Defensor do Ano, além de estar entre os dez mais cotados para o prêmio de MVP. Suas médias são de 25.2 pontos por jogo, com quatro tocos e 10.1 rebotes.

O San Antonio Spurs, após adquirir Chris Paul, vem se mostrando mais confiável para desenvolver o pivô francês. Além disso, Stephon Castle, armador escolhido no Draft de 2024, é um dos melhores novatos da classe, e também pode ser uma peça confiável para montar a equipe ao lado de Wemby.

Portanto, o Spurs tem 16 vitórias e 15 derrotas, ocupando a nona colocação da conferência Oeste. A franquia espera se manter no páreo para brigar por uma vaga nos play-ins, o que já daria experiência de pós-temporada para Wembanyama.

Então, San Antonio, mais uma vez, parece ter acertado com um pivô escolha número um. Depois de David Robinson, em 1987, e Tim Duncan, em 1997, o Spurs conseguiu Wemby em 2023. Os dois primeiros foram múltiplas vezes campeões e também ganharam prêmios de MVP. Embora seja uma barra alta, Wembanyama vem se mostrando a altura do desafio, e a esperança é que também brigue por prêmios individuais e títulos nos próximos anos.

Então, o Spurs pode aproveitar a data limite para trocas e fortalecer o time. Dessa forma, como disse Guilherme Giovannoni, a equipe é montada ao redor de Victor Wembanyama, e, na briga por play-in, pode ser a hora de apertar o “gatilho” para trazer outro grande jogador junto dele.

