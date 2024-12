Jornalista prevê demissão de Rob Pelinka como GM do Lakers

O trabalho do GM Rob Pelinka é um consenso entre os torcedores do Los Angeles Lakers. Todos o avaliam, afinal, como fraco. Mas a avaliação negativa externa não tinha reflexos dentro da organização. Até agora. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, as dúvidas em torno das decisões do dirigente crescem com os resultados instáveis do time. Assim, a sua demissão virou uma possibilidade real.

“Na última temporada, todos os dedos acabaram apontados para Darvin Ham. Ele foi a pessoa que julgaram culpado por tudo o que deu errado. Mas, nesse ano, não é assim. Tudo está diferente, pois não existe um bode expiatório tão claro. O cenário vai seguir aberto até o fim da temporada, ao meu ver. Mas, nesse momento, acho que tudo se encaminha para Rob ser o demitido”, previu o setorista da equipe.

Pelinka assumiu a gerência do Lakers, a princípio, em 2017. E, depois de três anos, ele já foi campeão da NBA na “bolha”. Então, o seu trabalho passou a ser alvo de críticas progressivas. O desmanche da base campeã para trazer Russell Westbrook foi o passo em falso primordial. A troca sempre foi mais creditada a LeBron James, mas Buha não viu capacidade de reorganização do dirigente.

“Eu acho que Russell, por algum tempo, serviu como uma desculpa para a situação da equipe. Era uma narrativa conveniente para todos porque dava para compreender não conseguirem limpar a ‘bagunça’ por um ou dois anos. Mas já foi. Tanto que o time até chegou às finais do Oeste depois de trocá-lo. E a verdade é que, desde o início do ano passado, nada avançou”, analisou o jornalista.

Troca certa

O torcedor reprova o trabalho de Rob Pelinka como GM do Lakers, em particular, pela inércia. Os fãs se revoltaram com a falta de reforços e movimentos no mercado durante a offseason passada. O dirigente fala sobre as lesões e dificuldades das novas regras da liga para justificar a falta de ação. Buha entende que não há “troca mágica” no mercado mesmo, mas não há desculpa para a postura conservadora do gerente.

“Eu não acho que exista uma troca que coloque esse time no nível de Oklahoma City e Boston. Por isso, nós estamos falando em fazer duas negociações – no mínimo – para elevar o nível. Não é simples, mas você precisa tentar manter-se no ‘bolo’. Uma lesão, afinal, pode mudar tudo. E vai ser necessário envolver uma ou mais escolhas de primeira rodada de draft para isso acontecer”, explicou o executivo.

De fato, é difícil projetar o que poderia fazer o Lakers virar o melhor time da liga. Mas nem sempre é a melhor equipe quem vence. “As negociações certas podem colocar a franquia no mesmo nível de Denver, Dallas, Houston e afins. Então, um chaveamento favorável ou algum desfalque em outro concorrente pode terminar de fazer o trabalho. Quem sabe?”, concluiu.

Continuidade

A defesa de Pelinka é que as mudanças vieram, mas não da forma como torcida e mídia gostariam. Ele trocou o comando técnico, com a saída de Ham e chegada de JJ Redick. Assim, optou pela manutenção do elenco que chegou às finais do Oeste em 2023. Foi um plano consciente, então. Antes do início da temporada, o GM explicou e defendeu a sua estratégia.

“Eu converso com JJ sobre o elenco o tempo inteiro e temos muita confiança em nossos 15 jogadores. Além disso, acho que continuidade é o caminho do sucesso em alto nível nos esportes. Ainda não contamos da forma ideal com jogadores como Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt. Vemos evolução em jogadores como Austin Reaves e Rui Hachimura, por exemplo. Então, a nossa aposta está na continuidade”, pregou Pelinka.

