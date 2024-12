Campeão pelo Bucks, Darvin Ham reclama do Lakers

Ao final da última temporada, o técnico Darvin Ham deixou o Los Angeles Lakers para ser assistente no Milwaukee Bucks. Afinal, o treinador era criticado por conta de suas rotações e decisões. No entanto, com a chegada de JJ Redick ao time, e as performances não melhoram. Agora, o ex-treinador do Lakers disse que merecia uma extensão, e não a demissão que recebeu.

“Fazendo o que eu fiz, eu juro, em qualquer outro lugar, receberia uma extensão”, disse o assistente de Doc Rivers. Darvin Ham, vale dizer, venceu a Copa NBA pelo Bucks, na última terça-feira (17), se tornando bicampeão do torneio, já que havia vencido com o Lakers.

O treinador ainda disse que levou uma equipe que não chegou aos playoffs até as finais da conferência e à conquista da Copa NBA na última temporada, quando Los Angeles foi campeão. Ham destacou que suas derrotas para o Denver Nuggets recebem muita atenção, enquanto ele não é reconhecido por ter derrotado o Golden Warriors e o Memphis Grizzlies nos playoffs.

Ao total, foram duas temporadas no comando do Lakers, com 90 vitórias e 74 derrota. Na pós-temporada, perdeu duas vezes para o Denver Nuggets, por 4 a 0 e 4 a 1. O ponto alto de usa passagem por Los Angeles foi, é claro, a conquista da primeira Copa NBA, quando venceu o Indiana Pacers nas finais.

O trabalho de Darvin Ham com o Lakers não foi perfeito, mas o time não melhorou após sua saída. Então, o treinador tem alguns argumentos a favor de seu trabalho. Além disso, as séries contra o Nuggets foram mais acirradas do que o recorde final indica. Afinal, a diferença no placar foi pequena, com Denver chegando a acertar chutes decisivos nos minutos finais.

Agora, a equipe tem 14 vitórias e 12 derrotas na temporada 24/25. Embora seja uma campanha positiva, a conferência Oeste está bastante acirrada, e o Lakers deve melhorar para garantir uma ida direta aos playoffs. Ademais, críticas ao time são comuns, e analistas indicam que a gestão da franquia deve ir ao mercado de trocas.

O principal desejo é um novo pivô. Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, é alvo. Além disso, um ala defensor está nos planos, como Herb Jones, também é desejo do Lakers, mas é um movimento difícil.

Dessa forma, sem Darvin Ham, o time segue tentando se acertar para o restante da temporada da NBA. A expectativa é que o Lakers consiga ir aos playoffs e, com a experiência de LeBron James e Anthony Davis, ser competitivo.

