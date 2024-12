Jogador do Bucks tem marca bizarra na NBA

É verdade que cada vez mais, os times da NBA estão optando pela bola de três. Essa semana, inclusive, Golden State Warriors e Dallas Mavericks quebraram o recorde de mais acertos triplos numa mesma partida, com 48 ao todo. Mas AJ Green, jogador do Milwaukee Bucks, foi além e alcançou uma marca no mínimo curiosa nesta temporada da NBA.

Aos 25 anos, Green tem 124 arremessos de três na temporada. Mas o que impressiona é a comparação com o número de chutes de dois pontos: somente 12. Ou seja, apenas 8.8% dos seus arremessos não são do perímetro em 2024/25.

Desde que entrou na liga, três anos atrás, AJ Green sempre preferiu os arremessos de três pontos. Em sua temporada de calouro, foram 105 de três e 20 de dois pontos, cerca de cinco chutes de três para cada um de dois. Já na temporada passada, foram 169 de três e 27 de dois (6.2 de longe para cada dois de dentro da linha).

Mas na atual campanha ele deu um passo adiante, chegando a mais de dez chutes triplos pra cada arremesso de dois pontos. E com essa frequência nas bolas de três, seu aproveitamento também é ótimo: 47.6%. Portanto, o sexto melhor da NBA na temporada.

Então, o jogador do Bucks tem a marca de dois arremessos tentados no garrafão e errou os dois na NBA. Mostrando que sabe seus pontos fortes e continua insistindo neles, Green é um arquétipo de jogador que não existia anos atrás, mas hoje é um dos mais valiosos da liga: os famosos 3 and D, que defendem e arremessam de três.

A bola de três pontos se tornou vital na NBA, mudando a dinâmica do jogo. Inicialmente pouco utilizada, sua eficiência matemática e o impacto estratégico transformaram o basquete moderno, com as equipes priorizando chutes de longa distância. Hoje, é raro ver um time que não baseie parte significativa de sua ofensiva neste recurso.

Dessa forma, jogadores como Stephen Curry popularizaram a bola de três, que hoje é indispensável. Até pivôs, antes limitados ao garrafão, agora são treinados para contribuir com chutes de fora, espaçando a quadra.

Apesar do dinamismo trazido, críticos apontam que o foco excessivo nos três pontos pode limitar a diversidade do jogo. Ainda assim, a tendência parece irreversível, consolidando a bola de três como um dos fundamentos mais importantes do basquete atual.

