Jimmy Butler define times preferidos para troca na NBA

Jimmy Butler tem sido o nome mais cotado para troca por times da NBA. O astro do Miami Heat é especulado em diversos times da liga e parece querer deixar a franquia. Agora, de acordo com Shams Charania, da ESPN, ele já teria dois times preferidos para atuar ainda na temporada 2024/25: Golden State Warriors e Phoenix Suns.

“O Heat quer ouvir interessados em Butler, mas não está correndo”, disse o jornalista. “Ele tem mais US$50 milhões em salários pro próximo ano. Então, não é fácil trocá-lo. Em toda a NBA, só o Brooklyn Nets terá tanto espaço, mas o time não quer Butler. Afinal, está em reconstrução”.

“Eu ouvi que uns e Warriors são suas opções preferidas. Afinal, ele já tem 35 anos e quer ganhar agora, não construir o futuro. Houston Rockets e Dallas Mavericks também são preferências, mas vêm depois. É uma situação bem fluída, mas que pode mudar bastante”, concluiu Charania.

Publicidade

Embora o jogador tenha uma grande identificação com o Heat, chegando em duas finais da NBA com a franquia, parece que o tempo de Butler em Miami acabou. Isso porque a franquia deve explorar outros caminhos com Bam Adebayo. O camisa 22 já na fase final da sua carreira e quer pensar em título. Entretanto, não é certeza que haverá uma troca. Assim, o jogador pode ficar no time até o final da temporada ou até o fim de seu contrato, em 2025/26.

Leia mais!

Então, há quatro equipes interessadas. É especulado que o favorito seja o Warriors, que segue em busca de melhorar a equipe após não conseguirem trazer um grande nome na offseason. Butler ajudaria com um segundo grande nome na pontuação além de Stephen Curry, algo que o time atualmente carece.

Publicidade

Uma ida para o Phoenix Suns, porém, dependeria de grandes manobras contratuais ou trocas, já que o Suns já tem contratos enormes de Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker. O Houston Rockets vê em Jimmy Butler a chance de um jogador experiente, algo que os times da NBA valorizam e que guiaria seu núcleo jovem.

Por fim, o Mavs valoriza Butler como uma terceira peça além de Luka Doncic e Kyrie Irving. Além disso, ajudaria na defesa de perímetro, algo que as duas estrelas da equipe têm como pontos fracos. Com a chegada da janela para trocas, em fevereiro, é especulado que vejamos mais rumores sobre Butler e vários outros jogadores.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA