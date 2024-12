Bulls estabelece preço para troca de Lonzo Ball

O Chicago Bulls está disposto a fechar uma troca envolvendo Lonzo Ball até a trade deadline (06/02/25). A franquia, inclusive, já estabeleceu o preço para liberar o armador. De acordo com o repórter Evan Sidery, da Forbes, o Bulls deseja receber ao menos uma escolha de segunda rodada do Draft na negociação. Ou seja, a pedida é modesta e deve atrair o interesse de vários times.

A notícia de que o Bulls deseja se livrar de Lonzo Ball via troca não é novidade. Afinal, no último mês, o repórter Jake Fischer, do Yahoo! Sports, revelou o desejo da franquia de Chicago em liberar o jogador de 26 anos. Na atual campanha, o armador disputou nove jogos e obteve médias de 5,4 pontos e 3,4 assistências, em 17 minutos em quadra.

Segunda escolha do Draft de 2017, Ball ingressou na NBA cheio de expectativas. No entanto, ele ainda não disputou os playoffs na carreira. Além do Bulls, o armador defendeu Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. Agora, o jogador está no último ano de contrato. Dessa forma, ele terá direito a US$21,4 milhões em salários em 2024/25.

Na teoria, os principais candidatos a fechar uma troca por Lonzo Ball são equipes dispostas a serem competitivas no curto prazo. Além disso, o Bulls receberia, além da desejada pick, contratos expirantes que se equiparem ao salário do armador. De acordo com a casa de apostas Bovada, Lakers e Orlando Magic são os destinos mais prováveis de Lonzo.

A princípio, a equipe de Chicago deverá ser muito ativa no mercado. Como parece finalmente “abraçar” o processo de reconstrução, a franquia quer acumular ativos por alguns de seus principais jogadores. Desse modo, além de Lonzo Ball, Zach LaVine e Nikola Vucevic são outros candidatos do Bulls a uma troca nas próximas semanas. Os três são os mais bem pagos do elenco e totalizam pouco mais de US$84 milhões em salários nesta temporada.

Em 2024/25, o time de Illinois ocupa a nona colocação no Leste, com 11 vitórias e 15 derrotas. Portanto, está na zona de classificação para o play-in. O cenário, aliás, não é interessante para o Bulls. A franquia planeja enfraquecer o elenco para piorar a campanha e, assim, se colocar em melhores condições no badalado recrutamento de 2025.

Lonzo Ball

Após mais de dois anos afastado, Lonzo voltou às quadras no início desta temporada. Vale lembrar que o armador estava fora desde janeiro de 2022 por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Desde então, foram três cirurgias e muitas dúvidas sobre a continuidade da carreira.

De fato, o retorno de Lonzo Ball à NBA parecia improvável. Isso porque, desde que sofreu a lesão, ele enfrentou um longo processo de recuperação. Além disso, entre consultas e procedimentos, Ball passou por um transplante de menisco. Em um episódio do podcast The Wae Show, o armador revelou que os problemas no menisco começaram em 2018, quando ele estava no Los Angeles Lakers. Assim, após recorrentes lesões no joelho esquerdo, a sua cartilagem desgastou por completo.

Hoje moeda de troca, Lonzo Ball era uma peça fundamental do Bulls, na época da lesão. Ótimo defensor, ele evoluiu como criador de jogadas e arremessador do perímetro. Dessa forma, se tornou um dos pilares da equipe. Suas médias, em 2021/22, foram de 13 pontos, 5,4 rebotes, 5,1 assistências e 1,8 roubo de bola, em 35 partidas. Além disso, acertou 42,3% das bolas de três.

Mas, a importância do camisa 2 diminuiu, depois de passar dois anos e meio parado. Josh Giddey, que chegou ao Bulls na troca por Alex Caruso com o Oklahoma City Thunder, é o titular em 2024/25. Além disso, a equipe conta com Coby White, Ayo Dosunmu e Jevon Carter para a armação.

