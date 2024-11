Bulls quer enviar Lonzo Ball em troca

Sem conseguir competir contra os melhores times da conferência Leste, o Chicago Bulls quer envolver Lonzo Ball em uma troca. Além disso, outros jogadores podem estar saindo da equipe. A informação é de Jake Fischer, insider da NBA.

“Sem surpresa, então, que o Bulls, segundo fontes da liga, avisou outras equipes que estão abertos a discutir a maior parte do elenco antes do prazo de trocas de 6 de fevereiro”, disse Fischer. “Fontes dizem que Chicago quer negociar Zach LaVine, Nikola Vucevic e Ball, que juntos somam quase US$85 milhões em salários nesta temporada”.

O Bulls teve um breve momento de destaque no Leste quando liderou a Conferência por um curto período em 2021. Várias lesões atrapalharam o time, que tenta se recuperar desde então. Um dos principais jogadores daquela campanha, Demar DeRozan, já deixou a equipe, contudo.

Publicidade

Agora, após anos de campanhas ruins, a equipe parece disposta a virar a página e construir um futuro melhor. No momento, ainda mantém seu núcleo veterano, mas já começou a mudar.

Leia mais!

Dessa forma, a reconstrução começou neste verão com a saída de DeRozan. Ele deixou o Bulls para assinar um novo contrato com o Kings. Assim, liberou espaço na folha salarial de Chicago. Isso também abrirá espaço para que os jovens talentos do Bulls assumam seu lugar.

Publicidade

Ball voltou às quadras a após um longo período fora para tratar de uma lesão no joelho. O armador tem médias de apenas cinco pontos, 3,5 assistências e 2,3 rebotes por jogo, com 41,2% nos arremessos. No entanto, depois de anos lutando para voltar a jogar, é uma vitória que ele tenha retornado.

Lonzo já foi um dos melhores defensores da liga na posição. Embora possa atingir esse nível outra vez, isso levará tempo. E parece que Chicago não está paciente. Vale dizer, entretanto, que um rebuild completo dura vários anos. Mas começar agora parece ideal, já que Cooper Flag estará no próximo Draft. O jogador de Duke é o favorito para a escolha número 1.

Publicidade

Ao envolver Lonzo Ball e outros jogadores em troca, o Bulls pode iniciar seu tank. Dessa forma, a equipe encerraria esse elenco que não deu certo. Claro, ainda não se sabe se Chicago está pronto para uma mudança tão radical, mas parece o caminho natural a essa altura. Então, as coisas devem ficar agitadas perto da data limite para trocas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Tudo da NBA está no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA