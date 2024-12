Lonzo Ball volta a indicar culpado por suas lesões na NBA

Após quase três anos, Lonzo Ball conseguiu retornar à NBA e ao Chicago Bulls, mas as lesões ainda atormentam a carreira do armador. Então, ele voltou a apontar um possível culpado: os tênis que usou no início de sua carreira e podem ter prejudicado seu joelho. A princípio, essa história começa quando seu pai, LaVar Ball, criou sua própria marca e colocou o filho mais velho como garoto propaganda.

Em entrevista recente à ESPN, Lonzo Ball refletiu sobre se o tênis da Big Baller Brand foi o real culpado por suas lesões no joelho. De início, o jogador do Chicago Bulls explicou como e o motivo de começar a usar os calçados.

“Eu era um garoto da Adidas desde o ensino médio. Então, estava pensando que esse seria o meu caminho”, disse Ball. “Mas o que me disseram, eu acho, não foi o que aconteceu. Disseram-me que ninguém queria fazer parceria comigo, então meu pai disse: “Apenas arrase com a marca”, E eu disse que tudo bem”.

Em seguida, Ball fez uma revelação ao dizer que os primeiros modelos da Big Baller Brand não pareciam ideias para o basquete. Além disso, Lonzo Ball detalhou que não sofria com lesões na NBA antes de começar a usar os tênis da marca.

“Eles eram como tênis de kickball”, disse o armador. “Eu acho que é uma possibilidade [o tênis ter causado as lesões], com certeza, para ser honesto. Eu não estava me machucando assim até começar a usá-los”.

No entanto, o armador também cita sua criação e o fato de praticar muito no concreto. Mas mesmo que isso também possa ter contribuído para o problema nos joelhos, ele não se arrepende e diz que, no fim, isso moldou seu talento.

“Meu tio sempre me dizia: “vocês brincam demais lá fora”, porque jogávamos com tudo no quintal. E era no concreto”, contou Ball. “Foram pelo menos 15 anos assim. Então, com o tempo, tudo isso não pode ser bom para os seus joelhos. Eu não sinto que estaria onde estou se não tivesse feito tudo isso. Todo o trabalho que colocamos nisso pode ter causado algum dano, mas também nos fez ser quem somos”.

Por fim, Lonzo Ball provavelmente nunca terá certeza se as lesões foram causadas por conta do tênis da marca de seu pai ou pelo seu treinamento excessivo. Entretanto, o armador segue tentando se manter saudável na NBA.

“Eu amei isso a minha vida inteira”, completou Ball.

