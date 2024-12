Magic Johnson critica o elenco do Lakers: “Não temos talento”

Lenda do Los Angeles Lakers e da NBA, Magic Johnson não acredita que sua ex-equipe possa lutar pelo título da liga com seu elenco atual. Para o ídolo, o time angelino não tem chance de vencer os melhores times da Conferência Oeste por falta de talento ao lado de LeBron James e Anthony Davis.

“O Oeste é tão competitivo que acho que o Lakers vai acabar na mesma posição que terminou na última temporada, porque a conferência está cheia de grandes equipes”, prevê o ex-jogador. “Não acho que temos talento suficiente. Quando você fala sobre os quatro ou cinco melhores times, eles têm mais talento do que os Lakers”.

Em seguida, Magic Johnson foi além sobre o elenco do Lakers e explicou que a franquia ainda precisa de mais um atleta que consiga ajudar LeBron James e Anthony Davis marcando pelo menos 20 pontos por partida.

“Precisamos de mais um jogador”, acrescentou Magic. “Se quisermos competir no Oeste, você precisa ter pelo menos três caras. Olhe para Suns, Nuggets e Mavericks. Todos esses times têm dois ou três jogadores que podem resolver e te dar 25 pontos por noite. Nós não temos isso. Então, precisamos de mais um jogador que nos entregue 20 pontos de forma consistente”.

Por fim, a lenda do Lakers comentou sobre os rumores de uma possível chegada de Jimmy Butler ao time e elogiou o veterano. No entanto, Magic tem sérias dúvidas se Pat Riley realmente pretende abrir mão de seu principal jogador das últimas temporadas.

“Uma coisa sobre Jimmy Butler é que, nos playoffs, você já sabe o que esperar. É isso que eu gosto no Jimmy”, disse Magic Johnson sobre o astro do Miami Heat. “E Butler já mora aqui. Então, são muitas coisas que se encaixam. Mas eu não sei se o Pat Riley realmente o trocaria. Temos que esperar para ver. Ele ainda é o coração da franquia. Mas eu gosto do Jimmy Butler. Gosto dele pessoalmente também”.

Por fim, as críticas do ídolo vêm após mais um início de temporada instável. Atualmente, a franquia ocupa a sétima colocação no Oeste e está na luta por uma vaga direta aos playoffs da NBA. A campanha do Lakers na atual temporada é de 15 vitórias e 12 derrotas.

