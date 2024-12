Los Angeles Lakers está interessado em retorno de dois jogadores

Em busca de trocas para ajustar o time e chegar aos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers está interessado no retorno de dois jogadores que já passaram pela equipe. Kyle Kuzma, atualmente no Washington Wizards, e Lonzo Ball, do Chicago Bulls, podem estar de volta à Los Angeles. A informação é do portal Fadeaway World.

“Além do interesse por Kyle Kuzma, o Los Angeles Lakers está de olho em Lonzo Ball, do Chicago Bulls. Chicago quer várias escolhas de segunda rodada. Lonzo está no último ano de contrato, ganhando US$21,4 milhões”, publicou o portal.

Dessa forma, a chegada dos dois jogadores seria um reforço importante ao Los Angeles Lakers. Afinal, a equipe tem problemas com criação de arremessos nas alas, o que Kuzma poderia ajudar. Além disso, Ball traz defesa de perímetro e um bom chute de três, quando saudável.

Publicidade

Kuzma venceu o título com os Lakers em 2020, mas foi trocado para o Wizards em 2021. O armador, por sua vez, foi enviado ao New Orleans Pelicans em 2019 como parte da troca por Anthony Davis.

Leia mais

Ball voltou de lesão nesta temporada e tem médias de 5.7 pontos, 3.2 rebotes e 3.8 assistências. Contudo, o armador já se lesionou novamente, o que traz questões sobre sua disponibilidade. Já Kuzma, tem médias de 15.8 pontos e 5.6 rebotes em uma temporada abaixo da média, principalmente nos arremessos.

Publicidade

Entretanto, o Lakers ainda precisa de algumas peças para se reforçar e ser candidato ao título da NBA. A franquia já deixou claro seu interesse me um pivô.. Ainda, o perfil dos alvos é claro: nenhuma estrela. A ideia da franquia é reforçar o quinteto titular com nomes bons e baratos.

Desse modo, de acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, o Lakers não deve avançar em negociações por Jimmy Butler, Brandon Ingram ou Zach LaVine, uma vez que os pacotes devem ser caros.

O comportamento se dá pela falta de ativos no Lakers. Entre escolhas do Draft, somente as de 2029 e 2031 estão disponíveis para troca. Além disso, os nomes de maior destaque disponíveis são D’Angelo Russell, Rui Hachimura e Gabe Vincent, segundo Michael Scotto, do site HoopsHype.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA