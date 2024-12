Rumores da NBA: Kings coloca dois jogadores na lista de trocas

Os jogadores do Sacramento Kings seguem no centro dos rumores da NBA. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, os nomes da vez são Kevin Huerter e Trey Lyles. Até o prazo de trocas, os dois estariam disponíveis para negócios com as demais franquias da liga.

“O Kings é descrito como uma das franquias mais agressivas da liga na busca por melhorias. Desse modo, Huerter e Lyles estão disponíveis para troca pela franquia”, informou Stein.

Huerter chegou ao Kings na temporada 2022/23. Desde então, ele se tornou o companheiro de De’Aaron Fox no backourt. Desse modo, tem médias de 12.5 pontos, 3.4 rebotes e 2.7 assistências. Porém, na atual campanha, ele vem perdendo espaço para Keon Ellis no time titular e viu seus pontos caírem para 9.9 por partida.

O Kings, assim, deseja abrir mão do contrato do ala-armador. Aos 26 anos, ele ainda tem mais dois anos de acordo, no valor de US$ 34,8 milhões.

Lyles, por outro lado, tem somente mais uma temporada de contrato, no valor de US$ 8 milhões. Ainda assim, é um jogador reserva com boas médias, que poderiam levantar interesse em uma futura troca. Principalmente, para completar um pacote de jogadores por algum ala, que é a nova prioridade do Kings nos rumores da NBA, segundo Brett Siegel, do portal ClucthPoints.

“O ala do Nets, Cam Johnson, e o ala do Wizards, Kyle Kuzma, são dois jogadores que o Kings demonstrou interesse desde a offseason, disseram fontes da liga. Porém, o problema em buscar Johnson é que o Nets está procurando contratos expirantes em troca, o que não combina com Huerter e Lyles, já que ambos estão sob contrato até 2025-26″, escreveu o jornalista.

Por fim, outra opção da franquia é Zach LaVine. Assim como Kuzma, o astro do Chicago Bulls não é um grande defensor. Ainda assim, pode ser o diferencial para ajudar Fox, DeRozan e Sabonis no ataque. Ao mesmo tempo, o Kings deve encontrar uma forte concorrência caso opte pela contratação da estrela do Bulls.

À primeira vista, o Kings esperava que a chegada de DeMar DeRozan melhorasse o elenco e colocasse a franquia na luta pelo topo da Conferência Oeste. No entanto, a experiência do veterano com De’Aaron Fox e Domantas Sabonis ainda não trouxe resultados. Dessa forma, Sacramento tem uma campanha de 13 vitórias e 13 derrotas na 12ª posição da conferência.

