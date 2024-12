Rumores da NBA: Kings deve investir em troca por ala

Os rumores na NBA ganham cada vez mais força e o Sacramento Kings é o alvo da vez para investir em uma troca por um ala que melhore seu elenco. A princípio, a franquia teria interesse em dois jogadores para essa posição. São eles: Kyle Kuzma, do Washington Wizards, e Cam Johnson, do Brooklyn Nets. A informação é do jornalista Brett Siegel, do Clucth Points, que ainda cita Zach LaVine, do Chicago Bulls.

“O ala do Nets, Cam Johnson, e o ala do Wizards, Kyle Kuzma, são dois jogadores que o Kings demonstrou interesse desde a offseason, disseram fontes da liga. Porém, o problema em buscar Johnson é que o Nets está procurando contratos expirantes em troca, o que não combina com Huerter e Lyles, já que ambos estão sob contrato até 2025-26″, escreveu Siegel. “LaVine é outro jogador em quem os Kings há muito tempo têm interesse, mas muitos profissionais da liga acreditam que mirar na estrela dos Bulls não está nos planos de Sacramento neste ano”.

À primeira vista, o Kings esperava que a chegada de DeMar DeRozan melhorasse o elenco e colocasse a franquia na luta pelo topo da Conferência Oeste. No entanto, a experiência do veterano com De’Aaron Fox e Domantas Sabonis ainda não trouxe resultados. Dessa forma, Sacramento tem uma campanha de 13 vitórias e 13 derrotas na 12ª posição da conferência.

Publicidade

Leia mais!

Os rumores na NBA dão conta de que o Kings está procurando uma troca por um ala que melhore seu poder de fogo. Sendo assim, Kyle Kuzma pode ser uma opção interessante. Campeão da liga com o Lakers, Kuzma pode chegar para somar com sua experiência nos playoffs. No entanto, o ponto negativo seria dar um passo atrás na defesa, já que essa não é a principal valência do jogador do Wizards.

Por outro lado, Cam Thomson é um atleta mais versátil e um ótimo arremessador do perímetro. Nesse sentido, outras equipes devem entrar na corrida pelo ala do Nets e isso pode atrapalhar Sacramento, que tem menos a oferecer em um possível pacote para atrair Brooklyn.

Publicidade

Por fim, temos Zach LaVine. Assim como Kuzma, o astro do Chicago Bulls não é um grande defensor. Mas LaVine pode ser o diferencial para ajudar Fox, DeRozan e Sabonis no ataque. Ao mesmo tempo, o Kings deve encontrar uma forte concorrência caso opte pela contratação da estrela do Bulls.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.