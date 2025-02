Cavaliers e Hawks fecham troca centrada em De’Andre Hunter

No último dia de negociações na NBA, o Cleveland Cavaliers adquiriu o ala De’Andre Hunter, após uma troca com o Atlanta Hawks. A informação é do insider Shams Charania, da ESPN. Segundo a publicação, o Cavs enviou Caris LeVert, Georges Niang, três escolhas de segunda rodada e duas trocas de seleções (swaps) nos recrutamentos de 2026 e 2028.

Líder da Conferência Leste, com 41 vitórias em 51 jogos, o Cavaliers reforça sua rotação de perímetro já pensando nos playoffs. Afinal, Hunter está na melhor fase da carreira. Assim, com médias de 19 pontos e 3,9 rebotes, o ala de 27 anos é um dos favoritos ao prêmio de melhor reserva da temporada.

Além disso, a troca por De’Andre Hunter pode impactar o Cavaliers nos dois lados da quadra. Em 2024/25, ele está acertando 39,3% das bolas de três. Trata-se, portanto, do seu melhor aproveitamento em seis temporadas na NBA. Já na defesa, Hunter é capaz de marcar múltiplas posições, de armadores até alas mais altos. Ou seja, é um jogador two-way de muito valor na liga.

Quarta escolha do Draft de 2019, Hunter vive o seu auge na NBA. Em 300 jogos na liga, possui médias de 14,8 pontos e 4,1 rebotes. O ala foi titular do Hawks nas primeiras cinco temporadas, mas passou a brilhar depois de virar reserva, na campanha atual.

O detalhe é que, em Cleveland, Hunter vai reencontrar um antigo companheiro. Afinal, ele atuou ao lado do armador Ty Jerome pela Universidade da Virginia, entre 2016 e 2019.

O Hawks, por sua vez, ocupa o nono lugar do Leste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. Em 2024/25, o time até viveu uma boa fase, mas está em queda após perder Jalen Johnson. Por conta de uma grave lesão no ombro esquerdo, o ala-pivô está fora da temporada.

Com a saída do seu melhor reserva, o Hawks abre espaço na folha salarial, pensando na próxima offseason. Afinal, o contrato de LeVert expira ao final desta temporada, e o salário de Niang, em 2025/26, será quase um terço do vencimento de Hunter.

De acordo com Michael Scotto, do portal Hoopshype, o Hawks mostrou interesse em Brandon Ingram, nesta trade deadline. O New Orleans Pelicans, porém, não quis receber os contratos de Bogdan Bogdanovic e Clint Capela. Desse modo, aceitou a oferta do Toronto Raptors e Ingram foi para o Canadá.

Contratos dos atletas envolvidos na troca

Cleveland Cavaliers recebe: De’Andre Hunter (US$70 milhões até 2027)

Atlanta Hawks recebe: Caris LeVert (expirante de US$16,6 milhões) e Georges Niang (US$16,7 milhões até o final da próxima temporada)

