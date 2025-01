Em alta, Cavaliers seria destino de troca preferido para jogadores da NBA

O Cleveland Cavaliers vive um momento histórico e é o time do momento. Líder isolado da Conferência Leste, com 34 vitórias em 39 partidas, a equipe ainda caminha para uma temporada histórica, sendo um dos favoritos ao título. Não à toa, o prestígio do Cavaliers tem aumentado em relação aos jogadores em busca de troca na NBA.

De acordo com Brian Winhorst, da ESPN, os atletas têm buscado trocas para Ohio. O motivo é claro: o desejo de estar em um time competitivo. “Vários agentes me disseram que seus jogadores querem jogar em Cleveland”.

O comentário do jornalista revela uma mudança em relação à franquia. Afinal, antes do início da temporada, o Cavaliers não era nem de perto cotado como um dos principais times da NBA. Porém, a chegada de Kenny Atkinson e o encaixe de um quinteto talentoso mudaram o panorama.

Os jogadores do Cavaliers, porém, querem mais do que apenas prestígio nos rumores de troca da NBA. Darius Garland, por exemplo, comentou que não sente o devido respeito pelo que sua equipe tem alcançado. Em especial, pela cobertura da mídia, que não dá o devido crédito.

“As pessoas não falam o bastante sobre o nosso time, pois não recebemos o crédito que merecemos pela temporada. Temos a melhor campanha da liga desde o primeiro dia de jogos, mas não ganhamos nenhuma atenção em nível nacional. Sei que essa campanha é histórica, mas creio que isso não é mostrado tanto quanto deveria”, acusou o astro, em entrevista à ESPN.

Garland, ainda, enxerga que a falta de respeito se estender aos prêmios individuais. Donovan Mitchell, afinal, não aparece sequer entre os principais nomes da Corrida para o MVP. Algo que, segundo o armador, é inaceitável diante do líder da equipe com melhor campanha da NBA.

“Somos o melhor time da liga, e Donovan deveria estar entre os principais nomes na corrida pelo MVP. Além disso, Evan Mobley e Jarrett Allen merecem mais reconhecimento como defensores. Ainda, deveríamos ter quatro jogadores no Jogo das Estrelas”, criticou o armador.

Mitchell, por sua vez, não liga para a falta de créditos. Também na semana passada, o camisa 45 reforçou que os resultados são a resposta perfeita para a falta de respeito da mídia. A equipe, por exemplo, venceu o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste.

“Nós vencemos 31 em 35 jogos, mas as pessoas ainda não creem que estamos entre os candidatos ao título. Isso não importa, pois está evidente que pertencemos a esse nível de competição. Não estamos esperando que a imprensa nos aceite, diga que chegamos lá. A gente sabe que merece estar aqui, mas temos que entrar em quadra e provar isso”, afirmou o astro.

