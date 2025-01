Cavaliers mira troca por jogador do Nets para quinteto titular

O Cleveland Cavaliers é uma das surpresas da temporada. Embora antes cotado para a pós-temporada, a equipe lidera o Leste com folga e é dado como um dos favoritos ao título da NBA. A diretoria, porém, quer melhorar o elenco para as disputas futuras. Desse modo, de acordo com Joe Vardon, do site The Athletic, o Cavaliers mira uma troca por um jogador do Brooklyn Nets.

O nome em questão é Cam Johnson. Como os demais destaque do time de New York, o ala está disponível no mercado de trocas. Sua adição pode representar um ganho considerável à franquia de Ohio, em especial pelas médias de 19.6 pontos, 4.2 rebotes e três assistências.

“Johnson é considerado um dos nomes mais cobiçados do mercado de trocas. Em especial, com o prazo final se aproximando, em 6 de fevereiro. Para o Cavaliers, ele seria uma adição estratégica, oferecendo versatilidade defensiva e capacidade de arremessos para completar o núcleo do elenco”, afirmou Vardon.

Publicidade

O desafio do Cavs, no entanto, é a concorrência. De acordo com Brett Siegel, jornalista do portal ClutchPoints, dez equipes estão interessadas: Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Miami Heat, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e Sacramento Kings.

A temporada especial do Cavaliers, ainda assim, pode ser um diferencial para conseguir a troca pelo jogador do Nets. O favoritismo crescente, afinal, tem aumentado o prestígio da franquia com os demais jogadores. Desse modo, de acordo com Brian Winhorst, da ESPN, os atletas têm buscado trocas para Ohio.

Publicidade

Leia mais!

O motivo é claro: o desejo de estar em um time competitivo. “Vários agentes me disseram que seus jogadores querem jogar em Cleveland”.

Conseguir Johnson, portanto, pode ser o movimento final do Cavaliers na temporada. O quinteto atual conta com grandes nomes, como Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen. Porém, de fato, ainda falta um ala com capacidade defensiva e qualidade nos três pontos.

Publicidade

Por enquanto, o técnico Kenny Atkinson tem usado Dean Wade na função. No entanto, a opção tem médias de somente seis pontos e 5.1 rebotes. Nos três pontos, enquanto isso, ele se limita a 36.2% de aproveitamento, contra 42.8% do jogador do Brooklyn Nets.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA