Cavaliers quer troca por De’Andre Hunter

De acordo com Mike Scotto, do portal HoopsHype, o Cleveland Cavaliers está avançando em uma troca por De’Andre Hunter, do Atlanta Hawks. A informação é de . O ala é um dos concorrentes ao prêmio de melhor reserva de 2024/25. Isso porque vive a melhor temporada de sua carreira.

“O Hawks tem ouvido ofertas por Clint Capela e Bogdan Bogdanovic. Além disso, De’Andre Hunter também atraiu interesse do Cleveland Cavaliers”, informou o jornalista.

Hunter tem médias de 18.9 pontos e 3.8 rebotes em apenas 28.5 minutos por noite. Além disso, seu aproveitamento de três, 38.6% em 6.6 tentativas, também se destaca. Por fim, sua boa defesa, podendo marcar de armadores até alas mais altos, também o coloca como um dos melhores defensores da NBA.

Embora o Cavs seja uma das melhores equipes da liga, na ponta da Conferência Leste, o time mostra que quer se reforçar antes dos playoffs.

No entanto, Atlanta deve querer escolhas de primeira rodada por Hunter. O jogador tem contrato até o final da temporada 2026/27. Além disso, em seu melhor ano da carreira, deve buscar maximizar os ganhos pelo ala.

Cleveland não tem a sua escolha nos próximos anos. Então, a negociação pode ser mais difícil. Contudo, a franquia tem bons jogadores de suporte que poderia mandar para Atlanta, como Caris LeVert e Isaac Okoro.

Pelo lado do Hawks, a troca seria para tirar o máximo possível de Hunter. A equipe, segundo Scotto, chegou a ir atrás de Brandon Ingram para a posição de ala. O New Orleans Pelicans, porém, não quer receber os contratos de Bogdan Bogdanovic e Clint Capela, que seriam enviados por Atlanta.

O Hawks até teve uma boa fase nessa temporada, mas agora tem apenas 23 vitórias em 50 jogos, e ocupa a nona posição do Leste. Assim, briga pelo play-in e a diretoria enxerga que precisa de mais um jogador nível All-Star, como Ingram, para melhorar a equipe.

Ingram, porém, está num contrato expirante e teria que garantir a um novo acordo com Atlanta. Afinal, a equipe não iria querer adquirir o jogador para perdê-lo daqui alguns meses. Essas e outras questões, bem como o Cavaliers avançando por uma troca de De’Andre Hunter, devem se resolver até dia 6 de fevereiro, data limite para trocas na NBA.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

