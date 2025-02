Grizzlies sondou troca por Kevin Durant na trade deadline

O Memphis Grizzlies tentou uma troca por Kevin Durant na NBA. De acordo com Bob Myers, da ESPN, a franquia entrou em contato com o Phoenix Suns pelo astro na trade deadline. No entanto, o acordo não avançou e o camisa 35 seguiu no Arizona para o resto da temporada 2024/25.

‘

O Suns escutou diferentes propostas por Durant na trade deadline. Além do Grizzlies, Golden State Warriors, Miami Heat e Houston Rockets também monitoraram o astro. Os times da Califórnia e Flórida, inclusive, até realizaram uma proposta de troca tripla. Porém, ele mesmo negou o acordo e os times recuaram.

O Grizzlies, enquanto isso, consultou a troca por Kevin Durant, após não conseguir Jimmy Butler. Como o ex-Heat, porém, o camisa 35 do Suns teria vetado o negócio para Memphis.

“Memphis sabe exatamente o que precisava. Porque é por isso que eles tentaram Jimmy Butler, tentaram Kevin Durant. O problema é que, e eu odeio dizer isso, esses caras disseram não”, relatou Myers.

O time, ainda assim, mantém a expectativa de conseguir Durant na offseason. Durante a trade deadline, a franquia do Tennessee se movimentou para liberar espaço no teto salarial. O negócio de maior destaque foi a troca de Marcus Smart para o Washington Wizards. A saída do veterano liberou US$ 21.5 milhões para 2025/26.

A chance de ter Durant, no entanto, é apenas para a próxima temporada. Enquanto isso, o time não se fortaleceu de fato na trade deadline. Em contrapartida, outras equipes do Oeste se reforçaram bem, como Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Hoje, Memphis é o vice-líder da conferência, com 35 vitórias em 51 jogos.

O time de Memphis, portanto, mantém a aposta no seu núcleo atual. O elenco, como nos últimos anos, mantém nomes promissores. O ala-pivô Jaren Jackson Jr., por exemplo, vem tendo sua melhor temporada na carreira, com médias de 23.4 pontos, 6.1 rebotes e 1.6 toco. Ja Morant, por sua vez, tem 20.7 pontos e 7.5 assistências.

Entretanto, o analista Kendrick Perkins, acha que ainda não é o necessário. Apesar da recusa de Durant, ele afirmou que o craque era justamente o que faltava para o elenco ser candidato ao título.

“O Grizzlies tem Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. Mas precisa daquele cara de 1,98 ou 2,05 metros, que possa acertar bolas de três. E sei que é difícil encontrar”, disse Perkins.

