Clippers e Bucks fecham troca na NBA

O Los Angeles Clippers e o Milwaukee Bucks fecharam uma troca entre os alas MarJon Beauchamp e Kevin Porter Jr na NBA. Beauchamp chega para o Clippers, enquanto Porter Jr. reforçará o Bucks. A informação é de Shams Charania, da ESPN. No entanto, ainda não foi informado se tiveram escolhas de Draft envolvidas no acordo.

Kevin Porter Jr foi uma escolha de loteria para o Cleveland Cavaliers em 2019. Depois, foi transferido para o Houston Rockets, onde teve uma temporada de 19.2 pontos, 5.3 rebotes e 5.7 assistências em 2022/23. No entanto, sua ex-namorada o denunciou por violências domésticas. Assim, o jogador foi dispensado, e ficou a temporada 2023/24 inteira jogando na Grécia. Esse ano, porém, voltou à NBA, pelo Clippers, onde tem médias de 9.3 pontos, 3.6 rebotes e 3.2 assistências por noite. Seu contrato é de US$2.5 milhões por ano até o fim de 25/26.

Já MarJon Beauchamp é um terceiranista de Milwaukee. O jogador vinha tendo pouco espaço na rotação, com apenas 4.7 minutos por noite. Assim, tem médias de dois pontos e 1.2 rebotes por jogo.

Dessa forma, foi mais uma troca de Clippers e Bucks na NBA. Mais cedo, a equipe de Los Angeles trocou Bones Hyland e Terance Mann, recebendo Bogdan Bogdanovic, do Atlanta Hawks. Já Milwaukee, mandou Khris Middleton para o Washington Wizards para ganhar Kyle Kuzma.

Assim, após um começo ruim de temporada, com apenas dois triunfos nos dez primeiros jogos, o Bucks se recuperou. Agora, a equipe tem 27 vitórias e 22 derrotas, ocupando a 5ª colocação na conferência leste. A chegada de Kyle Kuzma também promete ajudar o time, com um pontuador versátil nas alas. Giannis Antetokounmpo é o destaque, concorrendo ao prêmio de MVP.

Já o Clippers, ocupa a sexta colocação no Oeste, mas corre o risco de cair para o play-in. Isso porque a equipe tem só uma derrota a menos do que Minnesota Timberwolves, o sétimo colocado. Dessa forma, o Clippers tem 28 vitórias em 50 jogos. Além disso, recentemente, a equipe teve a volta de Kawhi Leonard, seu principal jogador. Além disso, boas temporadas de Norman Powell, James Harden e Ivica Zubac ajudam os comandados de Tyronn Lue.

Contratos da troca

Bucks recebe: Kevin Porter Jr (US$2.2 milhões nessa temporada, US$2.5 milhões em 25/26)

Clippers recebe: MarJon Beauchamp (US$2.7 milhões expirantes)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

