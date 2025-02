Após Draft, veja como ficaram os times do All-Star Game da NBA

Nesta quinta-feira (6), a NBA definiu o Draft para a formação dos times que vão disputar o All-Star Game. Na edição de 2025, no entanto, três equipes foram escolhidas para a disputa. Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith comandaram o recrutamento. Além disso, os três uniformes que serão utilizados nos jogos foram divulgados.

A partir deste ano, serão três jogos em disputas de 40 pontos. Ou seja, o time que atingir a marca, vence a partida. Então, os 24 jogadores (dez titulares e 14 reservas) que foram anunciados previamente, foram divididos em três equipes. Por fim, o quarto elenco fica por conta do vencedor do Rising Stars, que acontece na sexta-feira (14 de fevereiro).

Ao contrário do que acontecia em todos os outros anos, não terá cronômetro para marcar os minutos restantes. Apenas o de posse de bola vai funcionar, assim como em jogos da temporada da NBA.

Os jogos do All-Star Game vão acontecer no ginásio do Golden State Warriors, em San Francisco, no domingo (16). Primeiro nas semifinais, dois dos três times vão se enfrentar. No outro jogo, é contra a equipe do Rising Stars. Então, quem vencer vai fazer a decisão.

Nos três jogos, as regras serão as mesmas.

O primeiro a escolher foi Shaquille O’Neal. Ele selecionou LeBron James, enquanto Kenny Smith optou por Anthony Edwards. Por fim, para concluir a primeira rodada, Charles Barkley escolheu Nikola Jokic. Foram oito rodadas no total, distribuindo os 24 jogadores nos três times do All-Star Game.

Vale lembrar, no entanto, que apenas um jogador do All-Star Game deste ano mudou de time na trade deadline da NBA: Anthony Davis. Aliás, ele vai jogar ao lado de LeBron James no evento deste ano. Na madrugada de sábado para domingo, ele deixou o Los Angeles Lakers em troca para o Dallas Mavericks por Luka Doncic. No entanto, o armador esloveno não vai disputar a edição de 2025.

Alguns fatos diferentes aconteceram. Enquanto Shaq optou por jogadores mais consagrados, Kenny Smith selecionou os mais jovens. Por fim, Charles Barkley apostou em estrangeiros nas seis primeiras escolhas. Sete, se contar que Karl-Anthony Towns joga pela República Dominicana. O ponto é que Barkley ficou com vários pivôs no elenco.

Portanto, confira como ficaram os times do All-Star Game 2025 da NBA após o Draft.

Time Shaq

Jogadores Time Pos LeBron James Lakers F Stephen Curry Warriors G Anthony Davis Mavs C Jayson Tatum Celtics F Kevin Durant Suns F Damian Lillard Bucks G James Harden Clippers G Jaylen Brown Celtics F/G

Time Kenny

Jogadores Time Pos Anthony Edwards Timberwolves G Jalen Brunson Knicks G Jaren Jackson Jr Grizzlies F/C Jalen Williams Thunder F Darius Garland Cavs G Evan Mobley Cavs F/C Cade Cunningham Pistons G Tyler Herro Heat G

Time Barkley

Jogadores Time Pos Nikola Jokic Nuggets C Giannis Antetokounmpo Bucks F Shai Gilgeous-Alexander Thunder G Victor Wembanyama Spurs C Pascal Siakam Pacers F Alperen Sengun Rockets C Karl-Anthony Towns Knicks C Donovan Mitchell Cavs G

