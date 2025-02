Troca de Mark Williams para o Lakers é cancelada

O pivô Mark Williams não vai mais chegar ao Los Angeles Lakers em troca. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time de Los Angeles não concordou com o fato de uma condição não ter sido cumprida. Portanto, Dalton Knecht e Cam Reddish estão de volta.

Segundo Bobby Marks, também da ESPN, a troca de Williams dependia que Knecht e ele fossem aprovados nos exames médicos. No entanto, como a trade deadline passou, o negócio foi desfeito.

O Lakers teria tentado de tudo para conseguir a aprovação na troca, mas não foi possível. Além dos jogadores, que voltam aos seus times originais, as escolhas de Draft que Los Angeles mandaria ficam com a equipe da Califórnia.

Como resultado da troca desfeita por Mark Williams, o Lakers volta a ter 15 jogadores sob contrato regular e fica US$1.6 milhão acima do segundo nível de multas da NBA. Ou seja, vai encarar as taxas mais caras da liga. Pelo fato de o time estar acima daquele nível, não pode contratar ninguém que tenha atuado na temporada com salário superior a US$12.8 milhões.

No entanto, para contratar um pivô, terá de dispensar alguém sob contrato.

Sem Anthony Davis, que foi na troca por Luka Doncic com o Dallas Mavericks, não existe um substituto real.

Mark Williams chegaria ao Lakers como titular, enquanto Jaxson Hayes seria o reserva. Então, no elenco, o time conta com poucas opções reais: Christian Koloko, Christian Wood e Trey Jamison. Destes, apenas Wood possui acordo regular. Entretanto, foi o único que ainda não atuou na temporada 2024/25 da NBA, por conta de lesão.

O problema de tudo foi o período de trocas passar. Afinal, o Lakers não consegue mais reconstruir a negociação.

Agora, espera-se que o Lakers dispense algum jogador que tenha contrato expirante (Wood seria um dos favoritos) para que o time tenha a chance de ir atrás de outro no mercado. Neste caso, Daniel Theis, que foi dispensado pelo Oklahoma City Thunder após troca, pode ser uma opção.

Por outro lado, o Hornets também tem problemas sem a troca de Williams. Isso porque o time fechou negócio por Jusuf Nurkic na última quinta-feira e mandou dois jogadores de perímetro (Vasilje Micic e Cody Martin). Agora, a equipe perde os dois que chegariam (Knecht e Reddish).

Segundo Charania, Williams não passou nos exames físicos. No entanto, não foi por conta de lesão nas costas. Para ter uma ideia, a troca de Caleb Martin para o Dallas Mavericks, por não ser no último dia de negociações, também teve problemas. Mas foi possível reestruturar, com o Philadelphia 76ers precisou mandar mais uma escolha de segunda rodada.

