Anthony Davis brilha em estreia e Mavericks bate Rockets

A estreia de Anthony Davis pelo Dallas Mavericks teve de tudo: protestos, brilho, recorde, lesão e vitória por 116 a 105 sobre o Houston Rockets. O pivô teve um começo dominante, em um de seus melhores jogos da temporada 2024/25, mas deixou a quadra com lesão e quase viu o adversário virar em uma reação que não se concretizou. Além disso, a rodada deste sábado contou com mais dez jogos.

Davis deixou a partida com 31 minutos jogados, 26 pontos, 16 rebotes e seis assistências. Como resultado, se tornou o primeiro jogador na história da NBA a atingir estes números durante um primeiro tempo em estreia por um time. Vale destaque também para Max Christie, outro jogador envolvido na troca de Doncic. Ele terminou o duelo com 23 pontos e quatro bolas de três em cinco tentativas.

Desde que a troca de Luka Doncic, Dallas venceu dois dos três jogos que fez. Aliás, vitórias contra times de boas campanhas como Boston Celtics e Rockets. Assim, a equipe chega a 28 vitórias em 53 partidas na campanha e vai buscando uma corrida para chegar a zona direta dos playoffs, na oitava posição. O Mavericks volta as quadras na próxima segunda-feira (10), contra o Sacramento Kings.

Publicidade

Por outro lado, Houston vive um momento ruim. Após se manter como segundo colocado no Oeste por muitas semanas, a equipe caiu para a quarta posição da Conferência Oeste. O desfalque de Fred VanVleet tem sido muito sentido na franquia desde então. O Rockets não terá folga e atua novamente neste domingo (9), em duelo com o Toronto Raptors.

Então, confira como foi a vitória do Dallas Mavericks de Anthony Davis e Kyrie Irving sobre o Houston Rockets de Alperen Sengun e Jalen Green.

Anthony Davis quente desde o começo

Um jogo de basquete pode se resumir a muitas coisas diferentes. Mas no primeiro tempo de Mavericks e Rockets nada foi maior do que Anthony Davis.

Publicidade

A grande proposta de Dallas para sua nova era após Luka Doncic é ser um time muito defensivo e físico. E foi exatamente isso que Davis trouxe para a quadra. Nos primeiros minutos, ele esteve em todos os lugares.

Ele começou com um lindo passe para Daniel Gafford, na combinação de pivôs que ele tanto quis no Los Angeles Lakers, uma bela ponte aérea. Depois disso, um toco em Alperen Sengun, que sofreu durante toda a primeira parte com a proteção de aro de Davis. E aí tudo começou a cair. Duas bolas de três, um lindo fadeaway sobre Amen Thompson, várias enterradas em rebotes ofensivos, uma bela conexão com Kyrie Irving. Então, ele foi o dono do jogo.

Publicidade

O Mavs ajudou com um belo aproveitamento do perímetro ao seu redor. Max Christie, Spencer Dinwiddie e Klay Thompson comandaram o show.

Enquanto isso, Houston sofreu para conseguir pontos fáceis, não soube lidar com a defesa física de Dallas ao redor do aro, e teve algumas desatenções ofensivas importantes para que a vantagem fosse grande logo de cara. Jalen Green com 16 pontos tentou comandar algum ritmo do Rockets, mas foi pouco para buscar o jogo.

Publicidade

Com Kyrie Irving anotando apenas dois pontos vindos da linha de lance livre, o Mavericks liderou por 65 a 48 nos primeiros 24 minutos. Os 24 pontos de Davis foram a segunda maior pontuação de um jogador no primeiro tempo de sua estreia por um novo time nos últimos 25 anos.

Leia mais!

Davis se machuca, Rockets reage, mas Mavericks vence

No começo do segundo tempo, um ajuste interessante de Ime Udoka mudou os rumos da partida. O técnico de Houston trouxe Steven Adams para o lugar de Tari Eason. Assim como Dallas, o Rockets teve muitos minutos com dois pivôs, com Alperen Sengun em quadra.

Publicidade

Igualar o tamanho de Dallas foi vital. O turco conseguiu encontrar mais ritmo sem ter que lidar com dois jogadores mais altos o tempo inteiro, anotando 15 pontos só no terceiro quarto. Isso também reverberou na defesa, afinal, o Mavericks anotou só 24 pontos e chegou a ver a vantagem cair para dois pontos.

E o pior ainda estava por vir. Anthony Davis que dominou o primeiro tempo de Mavericks x Rockets deixou o jogo lesionado. Em um primeiro momento, o problema foi descrito como algo no abdômen, que havia o tirado dos últimos jogos com o Lakers. Por fim, o pivô não voltou para o duelo com Dallas citando problemas na virilha.

Publicidade

Porém, mesmo com tudo dando errado nos minutos finais, o time da casa encontrou uma maneira de se recompor e fechar o jogo. Destaque para Irving, que enfim encontrou algumas cestas difíceis que não caíram no começo do jogo. Além disso, Naji Marshall e Max Christie foram vitais.

(32-20) Houston Rockets 105 x 116 Dallas Mavericks (28-25)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 30 8 3 0 1 Jalen Green 24 3 6 1 0 Amen Thompson 20 7 5 0 3 Dillon Brooks 9 3 3 0 1 Tari Eason 8 6 1 1 0

Três pontos: 8-28; Green: 3-7

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 26 16 7 0 3 Max Christie 23 2 2 0 1 Naji Marshall 16 4 0 1 1 Kyrie Irving 13 2 6 2 2 Klay Thompson 13 4 1 0 1

Três pontos: 12-23; Christie: 4-5

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Mavericks sobre o Rockets na estreia de Anthony Davis, a rodada desse sábado ainda conta com mais dez partidas. Esse texto será atualizado com os resultados e box scores ao longo da noite de NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA