À espera de Luka Doncic, LeBron brilha e Lakers atropela Clippers

Com Luka Doncic acompanhando do banco, o Los Angeles Lakers atropelou o Los Angeles Clippers, por 122 a 97, com grande atuação de LeBron James. Mesmo contra um time completo, fora de casa, a equipe visitante teve ótima atuação ofensiva e segue subindo na tabela da Conferência Oeste. Além disso, a rodada da NBA desta terça-feira (4) contou com outras seis partidas.

O confronto contra o Clippers foi a primeira partida do Lakers após adquiri Luka Doncic em troca. Com a vitória o time do técnico JJ Redick chegou a nove vitórias nos últimos 11 jogos, sendo a terceira seguida. Assim, Los Angeles acumula 29 vitórias na temporada, se mantendo em quinto lugar no Oeste e com a oitava melhor geral em 2024/25. O próximo jogo será na quinta-feira (6), contra o Golden State Warriors.

Enquanto isso, o Clippers sofreu sua segunda derrota seguida e a terceira nos últimos cinco jogos. Não é um bom momento, sobretudo em nível de jogo para os comandados de Tyronn Lue. Então, o time segue atrás do rival Lakers, com 28 vitórias em 50 partidas e a sexta posição do Oeste. A franquia volta a jogar na quinta-feira (6), em duelo com o Indiana Pacers.

Publicidade

Aliás, foi a maior vitória do Lakers sobre o Clippers desde 2010. Então, confira como foi o clássico da Califórnia.

Lakers segue quente

Assim como havia sido no duelo com o New York Knicks, o Los Angeles Lakers fez uma partida brilhante no aspecto ofensivo.

O começo teve até algum equilíbrio, mas ficou claro que LeBron James estava em noite inspirada. Sob os olhares de Luka Doncic no banco de reservas, ele dominou o duelo entre Lakers x Clippers desde que o jogo começou. Foram 14 pontos só no primeiro período, o que incluiu sete bolas triplas da equipe e um jogo sem erros de arremesso para James.

Publicidade

Ainda com alguma instabilidade na posição de pivô (Jaxson Hayes foi titular e jogou muito bem), os visitantes investiram em tamanho. Dorian Finney-Smith, Jarred Vanderbilt e Rui Hachimura fizeram sua presença ser sentida. Seja no jogo físico, na luta por rebotes, defesa, em todos os lugares. Todos eles foram brilhantes.

Depois de terminar o primeiro tempo com 13 pontos de frente, o Lakers viu a vantagem cair para 13 logo no começo do terceiro quarto. Foi a hora de Austin Reaves brilhar. Foram dez pontos no período, o que inclui nove só em uma sequência de 15 a 4, que colocou o jogo novamente em uma vantagem segura para Los Angeles.

Publicidade

No último quarto, o Lakers apenas controlou o jogo e conseguiu tirar seus titulares de quadra com mais de seis minutos para o fim do jogo. LeBron quase fez um triplo-duplo, enquanto Bronny James conseguiu matar sua primeira bola de três na NBA. Pronto, a festa ficou completa. O bom momento também.

Luka Doncic deve ficar mais um jogo de fora além do Lakers e Clippers de hoje, e estrear no próximo sábado contra o Indiana Pacers.

Leia mais!

Clippers pouco agressivo

A cara do Los Angeles Clippers nesse ano é sua agressividade defensiva. Isso passou longe de acontecer no duelo contra o rival de cidade nessa terça-feira.

Publicidade

Norman Powell e Derrick Jones Jr até tentaram igualar a produção do Lakers no primeiro quarto. A dupla anotou 20 dos 29 pontos do Clippers nesse meio tempo. A grande questão, porém, é que LeBron James liderou o rival a 45 pontos na primeira parcial. A defesa não estava lá.

A equipe da casa precisava de seus astros, mas não foi um grande dia nem para James Harden e nem para Kawhi Leonard. Lembra que citei o tamanho e jogo físico do Lakers? Os dois sofreram com isso ao longo de toda a noite. Afinal, ambos tiveram um aproveitamento bem abaixo. Mesmo que o ímpeto do rival tivesse diminuído no segundo quarto, o Clippers cometeu mais erros de ataque do que bolas de três e só viu a vantagem aumentar.

Publicidade

O único momento em que o time se pareceu com ele mesmo foi no começo do terceiro quarto. Los Angeles conseguiu alguns roubos de bola que ativaram sua transição. James Harden, mesmo que frio, começou a distribuir assistências jogando em quadra aberta e a vantagem do Lakers caiu de forma rápida. No entanto, não era mesmo a noite dos comandados de Ty Lue.

Assim que diminuiu a distância, o Lakers fez ótimas jogadas, converteu algumas bolas de três liderado por Austin Reaves e voltou a liderar por muito. Depois disso, o Clippers não esteve perto da virada em nenhum momento.

Por fim, o negociável Bones Hyland ganhou minutos com os reservas em quadra no último quarto e anotou 12 pontos. Mas a real tragédia foi que quase todo o último período foi apenas para “cumprir tabela” do lado dos mandantes.

Publicidade

(29-19) Los Angeles Lakers 122 x 97 Los Angeles Clippers (28-22)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 26 8 9 3 0 Austin Reaves 20 6 9 0 1 Rui Hachimura 20 6 2 0 0 Dalton Knecht 14 4 1 0 0 Gabe Vincent 12 3 2 0 0

Três pontos: 18-37; Hachimura: 4-8

Publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 20 2 3 0 1 Derrick Jones Jr 17 2 2 0 0 Kawhi Leonard 11 6 2 0 3 Ivica Zubac 8 10 3 1 0 James Harden 7 3 9 2 0

Três pontos: 12-41; Jones: 3-7

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de LeBron James e Luka Doncic sobre o Clippers de James Harden e Kawhi Leonard, a rodada da liga contou com outras seis partidas. Destaque para a vitória do Boston Celtics em duelo de líderes do Leste contra o Cleveland Cavaliers, e o triunfo do Philadelphia 76ers sobre o Dallas Mavericks, com triplo-duplo de Joel Embiid.

Então, confira resultados e estatísticas dos outros confrontos do dia.

(36-15) Boston Celtics 112 x 105 Cleveland Cavaliers (40-10)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 22 4 7 2 2 Derrick White 20 5 2 2 1 Kristaps Porzingis 19 7 2 2 2 Jaylen Brown 16 9 6 0 0 Al Horford 13 10 2 0 1

Três pontos: 17-48; White: 6-12

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 31 10 6 2 0 Darius Garland 25 1 3 2 0 Jarrett Allen 17 18 2 0 1 Sam Merrill 12 2 1 1 0 Evan Mobley 7 5 2 0 0

Três pontos: 11-39; Mitchell: 4-14

Publicidade

(26-25) Dallas Mavericks 116 x 118 Philadelphia 76ers (20-29)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 34 9 4 1 1 Naji Marshall 19 4 5 3 0 Max Christie 15 9 3 1 0 Dante Exum 14 1 4 1 0 Daniel Gafford 12 6 0 0 2

Três pontos: 11-33; Christie: 4-4

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 33 4 13 2 0 Joel Embiid 29 11 10 1 0 Guerschon Yabusele 19 8 4 0 0 Justin Edwards 16 2 2 0 1 Kelly Oubre Jr. 9 6 3 1 1

Três pontos: 11-33; Edwards: 4-9

Publicidade

(32-18) Houston Rockets 97 x 99 Brooklyn Nets (17-33)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 24 20 4 0 0 Reed Sheppard 16 7 0 2 2 Dillon Brooks 16 3 1 0 0 Jalen Green 13 3 5 0 1 Cam Whitmore 12 3 1 0 1

Três pontos: 11-32; Brooks: 3-7

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 22 4 2 2 1 Tosan Evbuomwan 14 4 4 2 0 Nic Claxton 14 4 2 0 2 Tyrese Martin 10 6 1 0 0 D’Angelo Russell 10 4 5 2 1

Três pontos: 10-27; Johnson: 3-6

Publicidade

(34-17) New York Knicks 121 x 115 Toronto Raptors (16-34)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 28 1 5 2 1 Karl-Anthony Towns 27 20 2 0 1 Precious Achiuwa 17 8 2 3 2 Mikal Bridges 17 2 2 2 0 Josh Hart 15 7 6 1 0

Três pontos: 8-25; Towns: 2-3

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 23 3 5 1 1 Jamal Shead 16 3 9 0 0 Gradey Dick 14 3 1 1 1 Ja’Kobe Walter 13 1 0 2 0 Kelly Olynyk 11 9 3 0 0

Três pontos: 11-29; Walter: 3-4

Publicidade

(24-24) Miami Heat 124 x 133 Chicago Bulls (22-29)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 23 8 9 0 0 Bam Adebayo 23 8 4 0 0 Nikola Jovic 20 2 2 0 0 Kel’el Ware 17 12 1 1 0 Jaime Jaquez Jr. 14 4 5 0 1

Três pontos: 17-44; Jovic: 5-7

Publicidade

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 24 5 7 1 0 Matas Buzelis 24 3 0 0 2 Coby White 22 3 7 0 0 Ayo Dosunmu 21 2 9 1 1 Nikola Vucevic 12 10 2 1 0

Três pontos: 19-41; Buzelis: 4-4

Publicidade

(28-22) Indiana Pacers 89 x 112 Portland Trail Blazers (22-29)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 17 6 2 2 1 Pascal Siakam 16 6 1 1 1 TJ McConnell 14 4 4 2 0 Bennedict Mathurin 12 7 2 0 0 Ben Sheppard 9 4 2 1 1

Três pontos: 5-24; Turner: 2-4

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 22 3 7 0 0 Jerami Grant 20 2 1 1 0 Scoot Henderson 17 8 5 1 0 Shaedon Sharpe 17 4 1 3 0 Toumani Camara 13 7 2 1 1

Três pontos: 14-37; Simons: 4-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA