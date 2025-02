Nuggets vence Pelicans com triplo-duplo de Nikola Jokic

Sem novidades, o Denver Nuggets venceu o New Orleans Pelicans por 125 x 113, nesta segunda-feira (3), com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic. O principal candidato ao prêmio de MVP terminou o duelo com 27 pontos, 14 rebotes e dez assistências e comandou mais um triunfo do time do Colorado.

Mas não foi apenas Jokic que brilhou. Michael Porter Jr. foi o cestinha da equipe com 36 pontos e Jamal Murray contribuiu com outros 20. Enquanto isso, Trey Murphy deu sequência ao bom momento e foi o cestinha da partida com 41 pontos para o Pelicans. Por fim, Zion Williamson terminou a partida com 14 pontos e seis rebotes.

Com apoio da torcida na Ball Arena, o Nuggets entrou com força no jogo, liderados por Nikola Jokic e Michael Porter Jr. Cada um anotou 11 pontos no primeiro quarto, enquanto Murphy fez dez para o time de New Orleans. Além disso, os donos da casa também mostraram eficiência defensiva, forçando cinco erros ofensivos. Assim, venceu a parcial por 33 x 23.

O excelente momento seguiu no segundo quarto. Atacando coletivamente, o Nuggets anotou 35 pontos no período e abriu mais oito de vantagem sobre o Pelicans. Os visitantes não cometeram tantos erros, mas perdeu a batalha dos rebotes e não teve resposta para a ofensiva de Denver.

A boa vantagem fez com que o Nuggets relaxasse na volta do intervalo. Então, Murphy esquentou. O ala anotou 24 pontos somente no terceiro período e diminuiu a diferença para oito pontos. Do outro lado, Jokic voltou a crescer no jogo, anotando 12 pontos no quarto.

No quarto período o Nuggets entrou focado e não deixou o Pelicans se aproximar. Enquanto CJ McCollum brilhava pelo time de New Orleans, Porter Jr. respondia para os donos da casa. Assim, a diferença nunca foi menor que nove pontos. No fim, o Nuggets conseguiu a sua 31ª vitória na temporada ao bater o Pelicans por 125 x 113, com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic.

(12-38) New Orleans Pelicans 113 x 125 Denver Nuggets (31-19)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy 41 3 3 2 1 CJ McCollum 30 6 5 0 1 Zion Williamson 14 6 5 1 1 Yves Missi 8 6 3 2 0 Karlo Matkovic 5 11 4 0 1

Três pontos: 18-38; Murphy: 8-12

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 36 7 2 0 1 Nikola Jokic 27 14 10 1 2 Jamal Murray 20 5 8 2 0 Julian Strawther 15 3 2 2 0 Zeke Nnaji 12 5 0 0 1

Três pontos: 12-33; Porter Jr.: 7-12

(23-27) Atlanta Hawks 132 x 130 Detroit Pistons (25-25)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 34 0 9 0 0 De’Andre Hunter 20 0 0 0 0 Dyson Daniels 19 6 7 4 3 Zaccharie Risacher 17 3 2 1 0 Larry Nance Jr. 12 10 2 1 0

Três pontos: 16-37; Young e Hunter: 4-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 30 6 14 0 0 Tobias Harris 22 4 2 1 0 Jalen Duren 18 9 1 0 2 Malik Beasley 18 5 2 2 0 Ausar Thompson 13 4 4 3 0

Três pontos: 9-27; Beasley: 6-10

(8-41) Washington Wizards 124 x 114 Charlotte Hornets (12-35)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 26 5 3 2 0 Corey Kispert 25 4 4 1 0 Kyle Kuzma 22 4 2 1 0 Malcolm Brogdon 16 4 7 0 0 Jonas Valanciunas 14 17 4 0 0

Três pontos: 17-51; Kispert: 5-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 24 10 10 0 0 Nick Smith Jr. 24 4 2 1 0 Mark Williams 23 14 2 1 1 Vasilije Micic 13 3 5 0 0 Josh Green 11 3 1 2 0

Três pontos: 11-29; Smith Jr: 4-7

(32-17) Houston Rockets 118 x 124 New York Knicks (33-17)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 25 11 11 2 1 Jalen Green 21 5 5 0 0 Cam Whitmore 18 5 1 2 1 Tari Eason 12 6 1 1 3 Dillon Brooks 11 6 1 2 0

Três pontos: 8-28; Holiday: 3-7

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 42 6 10 2 0 Karl-Anthony Towns 22 9 2 1 1 Mikal Bridges 22 3 4 1 2 Josh Hart 19 8 5 1 1 Precious Achiuwa 7 9 0 2 0

Três pontos: 6-26; Bridges: 2-7

(26-22) Milwaukee Bucks 96 x 125 Oklahoma City Thunder (39-9)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Rollins 16 0 1 2 1 AJ Johnson 13 4 4 1 0 Tyler Smith 12 7 3 2 0 Chris Livingston 10 6 0 2 0 Andre Jackson Jr. 10 4 2 2 1

Três pontos: 13-39; Smith: 3-10

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 3 6 0 0 Ousmane Dieng 21 8 5 1 0 Isaiah Joe 18 3 2 1 0 Jaylin Williams 13 7 0 0 3 Aaron Wiggins 13 1 4 1 0

Três pontos: 16-41; Joe: 5-8

(25-24) Sacramento Kings 116 x 114 Minnesota Timberwolves (27-23)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 33 5 7 0 0 Malik Monk 26 8 5 1 1 Keegan Murray 19 7 1 1 0 Domantas Sabonis 14 11 3 0 1 Keon Ellis 13 3 2 3 2

Três pontos: 10-24; Ellis: 3-3

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 30 5 3 0 2 Jaden McDaniels 22 7 2 1 3 Anthony Edwards 21 6 4 2 1 Rudy Gobert 19 13 3 1 2 Mike Conley 5 3 9 0 0

Três pontos: 12-40; Reid: 5-9

(21-26) San Antonio Spurs 109 x 128 Memphis Grizzlies (34-16)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 27 10 5 2 2 Stephon Castle 21 6 5 1 0 Jeremy Sochan 14 8 3 1 0 Devin Vassell 11 3 3 1 0 Chris Paul 3 4 8 2 0

Três pontos: 12-36; Sochan: 2-2

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 31 6 3 1 3 GG Jackson 27 4 1 3 0 Ja Morant 25 3 11 3 0 Zach Edey 16 14 1 3 1 Scotty Pippen Jr. 11 1 5 2 1

Três pontos: 14-36; Morant: 4-6

(28-20) Indiana Pacers 112 x 111 Utah Jazz (11-37)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 22 6 4 0 2 Tyrese Haliburton 18 3 6 3 2 Aaron Nesmith 13 7 2 3 1 Obi Toppin 13 3 0 0 0 Andrew Nembhard 10 3 8 2 0

Três pontos: 10-42; Toppin: 3-8

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 21 12 0 0 1 Jordan Clarkson 21 4 3 2 0 Keyonte George 16 8 11 1 0 Lauri Markkanen 16 7 1 0 0 Isaiah Collier 11 1 10 1 0

Três pontos: 13-37; George: 4-11

(25-24) Phoenix Suns 119 x 121 Portland Trail Blazers (21-29)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 34 3 4 0 0 Kevin Durant 27 5 5 1 2 Bradley Beal 25 5 3 3 1 Royce O’Neale 14 4 5 4 0 Mason Plumlee 6 12 4 0 0

Três pontos: 15-42; O’Neale: 4-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 25 20 2 1 1 Deni Avdija 24 8 5 1 0 Toumani Camara 17 5 1 1 1 Scoot Henderson 15 2 6 1 0 Anfernee Simons 13 2 10 2 0

Três pontos: 16-40; Camara: 5-7

(24-27) Orlando Magic 99 x 104 Golden State Warriors (25-24)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Anthony 26 5 3 2 1 Franz Wagner 21 3 5 2 0 Paolo Banchero 18 6 3 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 9 6 1 1 0 Goga Bitadze 6 14 1 1 1

Três pontos: 8-32; Anthony: 3-9

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 25 2 2 0 0 Stephen Curry 24 2 5 1 0 Moses Moody 17 1 0 0 0 Brandin Podziemski 8 5 2 2 0 Kevon Looney 2 16 6 1 0

Três pontos: 12-39; Curry: 2-12

